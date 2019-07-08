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Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

09.07.2019 22:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, легенду мирового рока, экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тёрнера.

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

Джо Линн Тёрнер, артист (США):
Первый раз в Витебске, но часто бываю в Беларуси. Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню. Это очень необычный фестиваль, со своей изюминкой. И я очень рад, что я здесь.

Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»

Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.

«Большие голоса, музыка, много жанров». Виктор Бабарикин рассказал, каким будет открытие «Славянского базара»

Люди в материале: Джо Линн Тёрнер
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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