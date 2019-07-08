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Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тёрнер: «Я люблю Беларусь, людей и белорусскую кухню»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, легенду мирового рока, экс-солиста Deep Purple Джо Линн Тёрнера.
Джо Линн Тёрнер, артист (США):
Легенды опера, рока, джаза. Концерт-увертюра к фестивалю от Президентского оркестра Беларуси – это только живая музыка, известные мировые хиты и первый концерт в Летнем амфитеатре.
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Новости Беларуси. В Витебске проходит фестиваль «Славянский базар». Здесь запросто можно встретить звезд мировой величины, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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