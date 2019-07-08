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«Всегда хотел здесь сыграть. Теперь хочу победить». Как проходит Международный турнир по футболу Minsk Cup-2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск в эти дни стал эпицентром событий детского футбола. В нашу столицу на Международный турнир Minsk Cup-2019 пожаловали лучшие команды из семи стран постсоветского пространства, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Материал корреспондента Юлии Силипицкой.
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«Всегда хотел здесь сыграть. Теперь хочу победить». Как проходит Международный турнир по футболу Minsk Cup-2019
Новости Беларуси. Минск в эти дни стал эпицентром событий детского футбола. В нашу столицу на Международный турнир Minsk Cup-2019 пожаловали лучшие команды из семи стран...
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