Один из лидеров сборной Беларуси по биатлону завершил карьеру

Источник материала: Tut.by

Биатлонист сборной Беларуси Владимир Чепелин решил завершить профессиональную карьеру. Об этом в интервью Sputnik.by рассказал старший тренер команды Олег Рыженков.



Фото: Дарья Бурякина

«Наш состав стабилен. На третий сбор вызваны все спортсмены, что работали в Раубичах еще в мае, а затем в июне в Цахкадзоре: Смольский, Елетнов, Бочарников, Воробей, Кривко, Лазовский и Лобастов. За одним исключением — Чепелин. Владимир принял то решение, которое принял: завершил карьеру», — сказал Рыженков.

Лучшим результатом Чепелина в карьере стало третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

На чемпионатах мира белорус дважды попадал в топ-15 в личных гонках, а в смешанной эстафете стал четвертым в 2015 году.

В активе 30-летнего биатлониста также выступления на Олимпиадах в Сочи и Пхенчхане.