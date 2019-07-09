|
В Витебске фура сбила велосипедиста. Мужчина умер в больнице
Источник материала: Tut.by
В Витебске фура сбила мужчину на велосипеде. Он умер в больнице. Об этом
Авария произошла 9 июля около 17.00 на улице Транспортной в Витебске.
50-летний велосипедист оказался под колесами автомобиля MAN, которым управлял 32-летний житель Витебска. В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в областную клиническую больницу, где от полученных травм скончался.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
50-летний велосипедист оказался под колесами автомобиля MAN, которым управлял 32-летний житель Витебска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)