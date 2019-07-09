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В Витебске фура сбила велосипедиста. Мужчина умер в больнице

09.07.2019 22:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске фура сбила мужчину на велосипеде. Он умер в больнице. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 9 июля около 17.00 на улице Транспортной в Витебске.

50-летний велосипедист оказался под колесами автомобиля MAN, которым управлял 32-летний житель Витебска. В результате ДТП велосипедист с травмами был доставлен в областную клиническую больницу, где от полученных травм скончался.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
Теги: Витебск
 
 
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50-летний велосипедист оказался под колесами автомобиля MAN, которым управлял 32-летний житель Витебска.
 
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