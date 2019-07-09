Есть вакансия медсестры на 1050 руб. Какие кадры в дефиците?

посмотрел , какие работники нужны стране больше всего, а кому, наоборот, будет сложнее найти работу. FINANCE.TUT.BY, какие работники нужны стране больше всего, а кому, наоборот, будет сложнее найти работу.













Сейчас больше всего предложений в банке вакансий для водителей — 4531. Максимальная зарплата, которую можно найти в этой сфере, — от 2000 рублей. Ее предлагают сразу несколько предприятий, причем ни одно из них не в столице. Вакансии эти для дальнобойщиков, так что понадобятся международные права категории Е и шенген. Минимальная же зарплата в этой сфере — от 62,50 руб. Столько готовы платить водителю в филиале РУП «Брестэнерго» в Столине.





На втором месте по количеству вакансий расположились врачи — 3413 предложений. Зарплаты варьируются от 79,13 руб. (0,25 ставки в отделении дневного пребывания в амбулатории в Малой Берестовице) до 1500 руб. (врач-уролог в санаторий «Боровое» в Докшицком районе). Почти столько же вакансий есть и для медсестер, а именно 3362. Можно получать как 50 руб. (0,15 ставки в деревне Гибуличи Гродненского района), так и 1050 руб. (такую зарплату предлагает 9-я городская детская поликлиника Минска).





Есть из чего выбрать и продавцам — 2484 вакансии. Минимум, который здесь предлагают, — 82,5 рубля (0,25 ставки в Большой Берестовице). А максимум — от 2000 рублей в магазине-салоне в Минске. Работать придется по скользящему графику, среди требований — знание программ Word и Excel.





Замыкают пятерку самых востребованных работников уборщики. Для них в базе есть 1763 вакансии с зарплатой от 20 рублей (к примеру, 0,06 ставки в агрогородке Старый Дворец) до 800 рублей (полная ставка на частном предприятии в Минске).





В банке вакансий можно оставить и свое резюме. Их сейчас насчитывается 2953 штуки. Получается, на одно резюме приходится почти 32 вакансии. Активнее всего работу ищут подсобные рабочие, экономисты, грузчики, бухгалтеры и инженеры.





Напомним, белорусы стали чаще уезжать на заработки за рубеж. При этом подавляющее большинство выехавших на заработки составляют рабочие. Больше всего белорусские рабочие востребованы в России, Польше, Литве и Чехии.









Власти ранее неоднократно поднимали вопрос трудовой миграции белорусов. К примеру, ранее приняли решение поднять зарплаты уезжающим на заработки строителям. В Минстройархитектуры поясняли, что в 2017 году почти 50% от всех уехавших на заработки за границу составили строители.



