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На что способен и как выглядит первый белорусский электроскутер
Источник материала: Партизан
Специалисты Национальной академии наук
За основу конструкторы взяли продукцию столичного завода — скутер Minsk Vesna 125, который по дизайну напоминает легендарный итальянский мопед Vespa.
— Мы доработали рамную конструкцию Vesna 125 и систему управления, установили на него наше мотор-колесо и аккумуляторную батарею, — пояснил начальник коммерческого отдела ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» Национальной академии наук Беларуси Андрей Подобед. — Мы уже тестировали скутер на испытательном полигоне. Смогли разогнать его до скорости в 65 км/ч. Ориентировочный запас хода составил около 80 километров.
Источник энергии для мотор-колеса — аккумулятор на 60 V — сделали съемным. Его можно будет спокойно взять домой или на работу для подзарядки. Вес батареи составляет примерно 9 килограммов, полностью заряжаться от сети он будет примерно 5 часов.
— Пока это лишь опытный образец. Если выделят средства на приобретение необходимого оборудования, то производить такие электроскутеры сможем массово, — подытожил Андрей Подобед.
Фото: Светлана Курейчик
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