ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

09.07.2019 22:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик» могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Такую версию произошедшего выдвигает «Фонтанка», ссылаясь на несколько структурно между собой не связанных источников.

По данным издания, к пожару привел тепловой разгон аккумулятора, после чего последовала серия взрывов, которую почувствовали на лодке-носителе. Причиной этого стало короткое замыкание, отмечают источники.

После взрывов личный состав носовых отсеков погиб, выжившие задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 «Оренбург». Во избежание распространения огня глубоководный аппарат затопили. Как отметили источники, потушить литиевую батарею системами объемного химического тушения или водой невозможно, и ее можно только охладить.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик» могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: прораб из Молодечно подозревается в изнасиловании сразу пяти девочек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика