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Названа возможная причина аварии на «Лошарике»
Источник материала: Партизан
Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик» могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Такую версию произошедшего выдвигает «Фонтанка», ссылаясь на несколько структурно между собой не связанных источников.
По данным издания, к пожару привел тепловой разгон аккумулятора, после чего последовала серия взрывов, которую почувствовали на лодке-носителе. Причиной этого стало короткое замыкание, отмечают источники.
После взрывов личный состав носовых отсеков погиб, выжившие задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 «Оренбург». Во избежание распространения огня глубоководный аппарат затопили. Как отметили источники, потушить литиевую батарею системами объемного химического тушения или водой невозможно, и ее можно только охладить.
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Авария на глубоководном аппарате ВМФ России АС-31 «Лошарик» могла произойти из-за взрыва литиевого аккумулятора.
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