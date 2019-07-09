Названа возможная причина аварии на «Лошарике»

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Такую версию произошедшего выдвигает «Фонтанка», ссылаясь на несколько структурно между собой не связанных источников.





По данным издания, к пожару привел тепловой разгон аккумулятора, после чего последовала серия взрывов, которую почувствовали на лодке-носителе. Причиной этого стало короткое замыкание, отмечают источники.





После взрывов личный состав носовых отсеков погиб, выжившие задраили центральный отсек, завершили стыковку, заглушили ядерный реактор и эвакуировались на БС-136 «Оренбург». Во избежание распространения огня глубоководный аппарат затопили. Как отметили источники, потушить литиевую батарею системами объемного химического тушения или водой невозможно, и ее можно только охладить.



