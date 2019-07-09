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Иван Титенков: Разве я мог позволить себе порвать бело-красно-белый флаг?

09.07.2019 21:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На церемонии прощания с бывшим главным идеологом страны Владимиром Заметалиным присутствовал экс-управляющий делами президента Иван Титенков.

Иван Титенков: Разве я мог позволить себе порвать бело-красно-белый флаг?
Фото Надежды Бужан.
«Наша Нива» воспользовалась возможностью задать бывшему топ-чиновнику несколько вопросов. Титенков сразу предупредил, что говорить о современной политике он не будет.

«Наша Нива»: Где вы сейчас? Чем занимаетесь?

Иван Титенков: Пенсионер, живу в Тарасово под Минском. На соседней улице живет Иосиф Середич, редактор «Народной Воли». Он мне еще говорил: почему не проставлялся, когда приехал? В мае исполнилось восемь лет, как я вернулся в Беларусь.
- И что, никакого бизнеса здесь нет?

- Не имею права. Я получал не пенсию, а пособие. И вот в связи с этим я не имею права здесь заниматься бизнесом, что поделаешь.

- А почему из России вернулись?

- На тот момент мне уже было 58 лет, выходил на пенсию. Сыновья там остались, а я вернулся. Два сына, пять внуков, вот так я живу.

- В середине 90-х, когда вы работали вместе с Заметалиным, скажите честно, надеялись, что Беларусь войдет в состав России?

- Когда СССР валили, я был депутатом. Мозгов у людей тогда не было, поэтому и развалили страну. Вы же прекрасно знаете, какая экономика Беларуси. Только со старшим братом надо дружить, и тогда многое может получиться. Даже не надо было объединяться! Надо работать и с Россией, и с Европой.

- Иван Иванович, а за тот случай, когда порвали бело-красно-белый флаг, не стыдно?

«Пазняк как увидит, во будет!» — «Пусть задушится», — обсуждает между собой команда Титенкова, разрывая национальный флаг.

- Да нет, дорогой. Как же всё было… На меня ведь было даже уголовное дело! Я ходил на допросы в прокуратуру, все как положено.

Значит, приехал я на работу в Администрацию. Мне приходит команда — снять флаг со здания. Наверх поднимаемся — я, мой заместитель Леонтий Хоружик, кажется, еще два заместителя. Полезли мы, значит, такие наверх.

И кто-то из заместителей говорит: «Иванович, давайте разрежем флаг на кусочки, чтобы было на память».

А кто-то снизу из оппозиции снял все это. И тут раздули — ёпт. Разве бы я мог себе такое позволить? И сейчас в интернете это постоянно раздувают.

- Что скажете в память о Заметалине?

- Деловой, активный работник.

- Александр Федута вчера сказал, что Заметалин не любил Беларусь.

- А Федута любит? Нашел ты мне Федуту! Федута и Заметалин — это небо и земля.


Иван Титенков
Родился в 1953 году в деревне Клеевичы Костюковичского района Могилевской области. В 1990—1994 — депутат Верховного Совета Беларуси. В 1994-м стал управляющим делами президента. В отставку ушел в 1999 году. После этого жил в Москве, занимался там бизнесом.
 
 
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На церемонии прощания с бывшим главным идеологом страны Владимиром Заметалиным присутствовал экс-управляющий делами президента Иван Титенков.
 
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