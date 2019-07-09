Иван Титенков: Разве я мог позволить себе порвать бело-красно-белый флаг?

«Наша Нива» воспользовалась возможностью задать бывшему топ-чиновнику несколько вопросов. Титенков сразу предупредил, что говорить о современной политике он не будет. воспользовалась возможностью задать бывшему топ-чиновнику несколько вопросов. Титенков сразу предупредил, что говорить о современной политике он не будет.





«Наша Нива»: Где вы сейчас? Чем занимаетесь?





Иван Титенков: Пенсионер, живу в Тарасово под Минском. На соседней улице живет Иосиф Середич, редактор «Народной Воли». Он мне еще говорил: почему не проставлялся, когда приехал? В мае исполнилось восемь лет, как я вернулся в Беларусь.

- И что, никакого бизнеса здесь нет?





- Не имею права. Я получал не пенсию, а пособие. И вот в связи с этим я не имею права здесь заниматься бизнесом, что поделаешь.





- А почему из России вернулись?





- На тот момент мне уже было 58 лет, выходил на пенсию. Сыновья там остались, а я вернулся. Два сына, пять внуков, вот так я живу.





- В середине 90-х, когда вы работали вместе с Заметалиным, скажите честно, надеялись, что Беларусь войдет в состав России?





- Когда СССР валили, я был депутатом. Мозгов у людей тогда не было, поэтому и развалили страну. Вы же прекрасно знаете, какая экономика Беларуси. Только со старшим братом надо дружить, и тогда многое может получиться. Даже не надо было объединяться! Надо работать и с Россией, и с Европой.





- Иван Иванович, а за тот случай, когда порвали бело-красно-белый флаг, не стыдно?





«Пазняк как увидит, во будет!» — «Пусть задушится», — обсуждает между собой команда Титенкова, разрывая национальный флаг.





- Да нет, дорогой. Как же всё было… На меня ведь было даже уголовное дело! Я ходил на допросы в прокуратуру, все как положено.





Значит, приехал я на работу в Администрацию. Мне приходит команда — снять флаг со здания. Наверх поднимаемся — я, мой заместитель Леонтий Хоружик, кажется, еще два заместителя. Полезли мы, значит, такие наверх.





И кто-то из заместителей говорит: «Иванович, давайте разрежем флаг на кусочки, чтобы было на память».





А кто-то снизу из оппозиции снял все это. И тут раздули — ёпт. Разве бы я мог себе такое позволить? И сейчас в интернете это постоянно раздувают.





- Что скажете в память о Заметалине?





- Деловой, активный работник.





- Александр Федута вчера сказал, что Заметалин не любил Беларусь.





- А Федута любит? Нашел ты мне Федуту! Федута и Заметалин — это небо и земля.









Иван Титенков

Родился в 1953 году в деревне Клеевичы Костюковичского района Могилевской области. В 1990—1994 — депутат Верховного Совета Беларуси. В 1994-м стал управляющим делами президента. В отставку ушел в 1999 году. После этого жил в Москве, занимался там бизнесом.







