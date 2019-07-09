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Руководитель группы «За демократическую Беларусь» в сейме Литвы избран спецдокладчиком ПА ОБСЕ
Источник материала: Партизан
Выборы прошли 8 июля в Люксембурге, где в этот день завершилась ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Лауринас Кащюнас, который в парламенте Литвы возглавляет депутатскую группу «За демократическую Беларусь» и является членом делегации Литвы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, избранный новым специальным докладчиком ассамблеи. Выборы прошли 8 июля в Люксембурге, где в этот день завершилась ежегодная сессия ПА ОБСЕ.
Об этом п
Лауринас Кащюнас представляет партию литовских консерваторов, которая входит в Европейскую народную партию.
Должность спецдокладчика памятна белорусам деятельностью кипрского депутата Христоса Пургуридеса, который в 2004 году в этом ранге (правда, другой ассамблеи, Совета Европы) занимался делом бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко и других пропавших. Результатом этой работы стал отчет «Пропавшие люди в Беларуси».
Председателем ПА ОБСЕ переизбрали парламентария из Грузии Георгия Церетели.
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Выборы прошли 8 июля в Люксембурге, где в этот день завершилась ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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