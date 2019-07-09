Вакарчук, Винник, «Квартал» — почему украинские звезды идут в политику?

пишет , кто из украинских звезд идет в политику и в чем причины этого феномена. Артисты принимали участие и в украинских политических кампаниях и раньше, но в этом году их количество просто зашкаливают. «Наша Нива», кто из украинских звезд идет в политику и в чем причины этого феномена.

Святослав Вакарчук

Самым рейтинговым и популярным артистом-политиком на парламентских выборах можно назвать фронтмена украинской группы «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука, который пойдет на выборы со своей созданной в 2019 году партией «Голос».









Украинские социологические институты сообщают, что рейтинг этой партии в настоящее время составляет около 7—8%, поэтому она вполне уверенно преодолеет 5%-й барьер.





Хотя Святослава Вакарчука и воспринимают в первую очередь как музыканта, он имеет разноплановый жизненный опыт и политическую подготовку. Отец Святослава, Иван Вакарчук, — физик, бывший ректор Львовского национального университета и экс-министр образования Украины. После школы Святослав пошел по стопам отца и поступил на физический факультет Львовского университета. В 1996 году поступил в аспирантуру, но ввиду постоянной занятости в шоу-бизнесе защитил кандидатскую диссертацию лишь в 2009 году. В 2015 году Вакарчук стал стипендиатом программы Йельского университета.





Новым человеком в политике его назвать нельзя. Вакарчук всегда активно выражал свою гражданскую позицию по основным вопросов развития Украины. В 1999 году выступал за Леонида Кучму, в 2004 году активно поддерживал Оранжевую революцию и оппозиционного на тот момент лидера Виктора Ющенко, в 2013-14 гг. выступал на Майдане. В 2019 году на президентских выборах Вакарчук никого публично не поддержал, но призвал украинцев голосовать «не по приколу», что было массово воспринято как критика Зеленского.

Являлся Вакарчук и депутатом Верховной Рады в 2007-08 годах, но, разочаровавшись, не захотел работать в старой политической системе, поэтому досрочно написал заявление об отставке.





Нынешняя политическая сила Вакарчука «Голос» —национально-демократическая правоцентричная проевропейская партия. И рейтинг ее растет. Шансы «Голоса» собрать голоса избирателей наиболее велики в Западной Украине и среди молодых избирателей крупных городов Центральной Украины. Таким образом, Вакарчук может перехватить электорат, который ранее голосовал за «Блок Петра Порошенко» и партию «Солидарность» мэра Львова — Андрей Садового.





Хотя Вакарчук и призвал украинцев на президентских выборах голосовать «не по приколу», сам Вакарчук в ходе своей предвыборной программы повторяет некоторые стратегии Зеленского, фактически превращая свои встречи с избирателями в концерты.

Сергей Притула

О своей поддержке партии «Голос» заявил украинский шоумен Сергей Притула. Притула примечателен тем, что занимается почти тем же, чем занимался и Владимир Зеленский — он и комик, и актер, и телеведущий, и телепродюсер. Притула — ведущий национального украинского отбора на Евровидение и целого ряда развлекательных шоу на крупных украинских телеканалах.









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Притула попросил Вакарчука поставить его на тридцатое место в избирательном списке, хотя тот предлагал включить его в первую десятку.





Таким образом, Притула сможет попасть под 30-м номером в парламент, если партия Вакарчука наберет на выборах более 13%.

Михаил Поплавский

Михаил Поплавский — мало известный в Беларуси персонаж, но в Украине не найти человека, который бы не узнал Поплавского.









Сфера его деятельности самая разнообразная: он и певец, и бизнесмен, и телеведущий, и ректор Киевского национального университета культуры и искусств.





Среди украинцев оценки творчества Поплавского неоднозначны, в результате чего он стал героем многочисленных шуток и пародий. На концертах Поплавского в подтанцовке обычно много полуобнаженных девушек, среди которых есть и студентки его университета.

О себе Поплавский говорит: «Я не певец, а ректор, который иногда поет».





Поплавский весьма активен в интернете, где он распространяет о себе имиджевые ролики и статьи, в которых его представляют как инноватора, специалиста международного уровня в сфере образования и успешного бизнесмена. Показушный стиль и самоуверенность лишь прибавляют Поплавскому узнаваемости.





Он уже трижды являлся депутатом Верховной Рады, но ничем особенным так и не отличился. Теперь Поплавский является лидером избирательного списка Аграрной партии.





Поплавский заявил, что ввести Аграрную партию в парламент — это его «историческая миссия на земле» и что в новой Раде он видит себя спикером.

Олег Винник

Поддержал Аграрную партию и украинский певец, даже более популярный сейчас, чем Поплавский, — Олег Винник.









Поплавский и Винник.





Феноменальную популярность Винника в Украине можно сравнить разве что с популярностью Стаса Михайлова в России. Только Винник, в отличие от Михайлова, бывший оперный певец, и обладает гораздо более выдающимися вокальными данными. Основная аудитория этих артистов — женщины бальзаковского возраста. Со своими лирическими песнями Винник собирает стадионы, поэтому вполне реально, что его поддержка маргинальной Аграрной партии добавит ей несколько процентов голосов.

Кварталовцы

Во власть из «Квартала» пришел не только Владимир Зеленский, но и его партнеры по студии. Сергей Шефир стал первым помощником президента, Иван Баканов — заместителем главы СБУ, Сергей Трофимов и Юрий Костюк — заместителями главы Офиса президента. После парламентских выборов присутствие «кварталовцев» в украинской политике возрастет, поскольку от партии «Слуга народа» баллотируются актер Юрий «Юзик» Корявченков и популярный украинский комик Сергей Сивохо. От «Слуги народа» идут и другие селебрити: чернокожий боксер Жан Беленюк, телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, популярный художник и режиссер Гео Лерос.

Анастасия Приходько

Украинская певица Анастасия Приходько идет на выборы от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Приходько будет баллотироваться на мажоритарному округу.





Хотя Приходько в





2009 году и представляла Россию на конкурсе Евровидение, после начала российско-украинской войны она заняла исключительно патриотическую позицию. Поддерживает действия украинской армии на Востоке, а также критически высказывается о современной России.





«Она жирная, большая, но тупая, а живут в ней козлы, которые идут за своим пастухом. Им нравится быть униженными. Это не государство, а биомасса, поехавший головой непонятный субъект», — заявила Приходько о России.

Оля Полякова

Заявила о создании своей политической партии и поп-певица Оля Полякова. Но на парламентские выборы она не пойдет, да и саму инициативу нельзя воспринимать всерьез.









Артистка известна своей эпатажной, ироничной и саркастической манерой высмеивать реалии украинского общества, шоу-бизнеса, а теперь и политики. В форме кича она показывает всю степень их абсурдности и деградации.









Полякова заявила, что ее партия будет женской.





«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю… Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать данному призыву. И это будет первая женская партия Украины», — сказала певица.





По мнению Поляковой, «сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход».





С названием партии Полякова пока что не определилась:





«Нам нужно определиться с названием нашей партии. Есть такие интересные названия как «Партия Оля ПоляковА» — то есть ПОПА, можно добавить «красивая ПОПА» Оли Поляковой. Но если туда засунуть слово «женская», то выйдет слово ЖОПА».





Полякова была одной из немногих артисток, поддержавших на президентских выборах Зеленского публично.

Старая гвардия

Заявляют о своих политических амбициях и те украинские артисты, чей звездный час пришелся на 1990-е и 2000-е, с целью просто напомнить о своем существовании. Например Иво Бобул (обещавший пойти и на президентские выборы) и Виктор Павлик. Известно, что Бобул будет баллотироваться, а оформил ли соответствующие документы Павлик — неизвестно.

Но почему они все туда идут?

Эксперт центра структурной политологии «Выбор» Лилия Брудницкая называет три причины, по которым украинские звезды пошли в политику.





Во-первых, электорат устал от копания в рациональном. Людям хочется эмоций, желательно позитивных, так как за последние пять лет страна получила чудовищные дозы негатива.





Во-вторых, в украинской политике всегда с пиететом относились к людям искусства. Вследствие особенностей менталитета и нациотворческой идеологии, вопросы гуманитарные все еще доминируют над вопросами экономическими.





В-третьих, украинский рынок шоу-бизнеса не такой денежный, как хотелось бы. Когда звезда достигает определенного уровня и перерастает этот рынок, ей надо продвигаться или в Россию, но тогда Украина и, скорее всего, Европа — закрыты, или в Европу. В ЕС украинские артисты и музыканты представлены широко, имеют свою публику, но для выхода на этот рынок нужны немалые средства. Не у всех они есть. И если рассматривать политику как еще один уровень самореализации, то звезды шоу-бизнеса вполне органично стремятся освоить новую нишу.





Доцент Киевского национального экономического университета Павло Сацкий, комментируя массовое пришествие артистов в украинскую политику, говорит, что на современном этапе шоу-бизнес стал самостоятельной отраслью экономики, ранее же он был зависим от значительных вливаний из других сфер. Появились представители этой сферы, полностью независимые финансово и административно, способные проводить собственную политику. Кроме того, за последние годы у крупного украинского капитала снизился стимул иметь своих людей в Раде (законодательной власти), а все необходимые вопросы можно проще решить через власть судебную и исполнительную. Соответственно, это значительно снизило конкуренцию в политическом процессе, что открывает возможности перед новыми людьми, в том числе представителями шоу-бизнеса.





Кроме того, информационная война в Украине значительно повысила ценность такого ресурса как культурная идентификация. Этим объясняется эффект «космополитического» Зеленского и «западного» Вакарчука.





Несмотря на то, что в украинском обществе существует спрос на популизм, недопонимание гражданами, что основное занятие депутата — это законотворчество, а не песни и танцы, доктор политических наук из Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки Оксана Ярош не видит большой беды в том, что артисты идут в политику.





«Во-первых, в Украине право избираться в парламент имеют все, достигнув 21 года, если лицо является гражданином и имеет избирательное право, проживает в Украине на протяжении последних 5-ти лет и не имеет непогашенной судимости.





А во-вторых, художники в своей творческой деятельности постоянно сталкиваются с правовыми препятствиями: проблемой с защитой авторских прав, арендой концертных площадок, кинопроизводством, оплатой труда и др. Поэтому эти барьеры в реализации заставляют их влиять на изменение законов, а это легче сделать, когда стать депутатом.









И третье… Украина становится страной, где каждый человек, независимо от профессии, имеет реальный шанс избираться и быть избранным. Это - положительно, безусловно, хотя хотелось бы видеть больше ответственности у кандидатов. И не только хотеть, но и быть в состоянии должным образом выполнять депутатские обязанности. И от избирателей тоже надо требовать ответственности за свой голос», — уверена Оксана Ярош.







