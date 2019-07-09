Военное сотрудничество Беларуси и Украины обсудили в Киеве

Источник материала: Интерфакс

Начальники Генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и Украины провели встречу в Киеве, на которой обсудили военное сотрудничество между двумя странами, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

"9 июля в Киеве состоялась краткая рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал -майора Олега Белоконева с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком" – говорится в сообщении.

Стороны обменялись взглядами на состояние региональной безопасности, риски и вызовы для каждого из государств.

Проанализировано состояние двустороннего военного сотрудничества, обсуждены перспективы его развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи генерал-майор Олег Белоконев подчеркнул, что Республика Беларусь будет и впредь стремиться к поддержанию добрососедских отношений, добросовестно выполнять все взятые на себя обязательства как в вопросах международного военного сотрудничества, так и по мерам контроля над вооружениями.