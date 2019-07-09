ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военное сотрудничество Беларуси и Украины обсудили в Киеве

09.07.2019 22:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Начальники Генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и Украины провели встречу в Киеве, на которой обсудили военное сотрудничество между двумя странами, сообщили в пресс-службе министерства обороны Беларуси.

"9 июля в Киеве состоялась краткая рабочая встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал -майора Олега Белоконева с начальником Генерального штаба – Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком" – говорится в сообщении.

Стороны обменялись взглядами на состояние региональной безопасности, риски и вызовы для каждого из государств.

Проанализировано состояние двустороннего военного сотрудничества, обсуждены перспективы его развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи генерал-майор Олег Белоконев подчеркнул, что Республика Беларусь будет и впредь стремиться к поддержанию добрососедских отношений, добросовестно выполнять все взятые на себя обязательства как в вопросах международного военного сотрудничества, так и по мерам контроля над вооружениями.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальники Генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и Украины провели встречу в Киеве, на которой обсудили военное сотрудничество между двумя странами,...
 
Новости дня
Новости разные
 
На что способен и как выглядит первый белорусский электроскутер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика