Сергей Сацук: Зачем в Беларуси провели акцию устрашения адвокатов?

Источник материала: Ежедневник





Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД сообщило о "злодеяниях" адвоката, защищавшего интересы главного инженера МЗКТ. Иначе как акцией устрашения адвокатского корпуса это и не назовешь.

Все происходящие сейчас действия в любом случае будут восприняты как акция устрашения адвокатского корпуса страны. Независимо от того, будет адвокат впоследствии признана виновной или нет. Независимо от любой объективной реальности. Судите сами.

В мае 2015 года ГУБОПиК МВД задерживает главного инженера ОАО "МЗКТ" Андрея Головоча по подозрению в получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры, поставлявшей на завод оборудование для металлообработки.

Следствие продолжалось полтора года, но обвинение развалилось, и суд вынес оправдательный приговор. Это для Беларуси не просто редкость, а из области фантастики. Оправдательные приговоры по коррупционным делам за последние 10 лет можно по пальцам одной руки пересчитать. Все потому, что белорусские суды также участвуют в непримиримой борьбе с коррупцией, как и все остальные государственные органы. Судье нужно действительно иметь смелость, чтобы вынести оправдательный приговор по коррупционному делу, да еще по такому громкому. Я до сих пор помню, как однажды готовил материал по одному подобному делу и обратился за информацией к следователю. Тот пригласил меня съездить вместе к судье, которому передали на рассмотрение дело. Дальше произошло что-то невероятное.

Мы приехали к судье, зашли к нему в кабинет. Судья сходу сказал, что еще дело не читал, но поинтересовался у следователя: "Дело на контроле?"

"Да", - ответил следователь.

"Понятно, значит, восемь лет", - вынес приговор судья.

И хоть было это более 10 лет назад, за это время ничего не изменилось, а если и изменилось, то только в худшую сторону. Эта история произошла со мной, а еще большое количество подобных я слышал от адвокатов, бывших следователей, осужденных. Именно по этой причине я считаю, что в Беларуси не может вестись эффективная борьба с коррупцией без действительно независимых судей. Без равной ответственности за свои действия не только подозреваемых и обвиняемых, но также оперативников правоохранительных органов, следователей и прокуроров. Впрочем, ввернемся к нашему адвокату.

После оправдательного решения главного инженера ОАО "МЗКТ" Андрея Головоча освободили прямо в зале суда. Но домой он не дошел, поскольку там же, в суде, был вновь арестован - по новому коррупционному обвинению. Случай для Беларуси беспрецедентный. По крайней мере, мне о подобном еще не приходилось слышать.

Арест произвели все те же сотрудники ГУБОПиК МВД. Сейчас идет рассмотрение в суде нового обвинения. В общей сложности Андрей Головач находится в СИЗО уже более четырех лет!

Не будем говорить о том, виновен Андрей Головач или нет. Пусть суд решает. Сейчас же важнее выяснить, какое "злодеяние", совершила адвокат обвиняемого, что сама попала под пресс белорусской силовой машины.

После того, как Андрей Головач был во второй раз арестован, его супруга обратилась к журналистам. В интервью Онлайнеру она рассказала о многих обстоятельствах по делу, о которых, судя по всему, могла узнать только от адвоката. Возможно именно это и стало поводом для того, чтобы в отношении адвоката Андрея Головича возбудили уголовное дело ст. 407 Уголовного кодекса Беларуси (разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания). Но это всего лишь штраф или в худшем случае арест. Этим мало кого запугаешь, тем более адвокатов. А вот то, что началось дальше, действительно уже страшно. По месту жительства адвоката провели обыск и - О ЧУДО! - нашли у женщины пистолет с патронами.

Лично я очень сомневаюсь, что женщина, 20 лет проработавшая адвокатам и знающая всю белорусскую правоохранительную систему изнутри, станет хранить у себя пистолет «Walter» модификации 1938 года и патроны к нему. Как-то не вяжется одно с другим, тем более во время ведения такого сложного дела, когда тебя буквально под микроскопом рассматривают оперативники ГУБОПиК МВД. Но не это здесь главное.

Я, как и другие могу сомневаться в чем угодно. Вот что непонятно, так это обоснование проведения обыска у адвоката. Допустим, она действительно разгласила данные предварительного расследования. Это все равно не может служить основанием для обыска по месту жительства. Какие, в принципе, доказательства разглашения можно было найти во время обыска? Даже если разглашение произошло через домашний компьютер - вполне достаточно было просто изъять технику. Но оперативники ГУБОПиК МВД. те самые сотрудники, провели настоящий обыск и нашли пистолет. Это как возбудить дело в отношении свидетеля за отказ в даче показаний и на этом основании провести обыск у него дома. Извините, на каком основании? Тут уже ст.398 Уголовного кодекса (проведение заведомо незаконного обыска) попахивает. И привлекать нужно не только оперативников, но и тех, кто санкционировал эти действия. Давайте еще у уклонистов от воинской службы обыски проводить или у... Впрочем, у журналистов проводить уже научились.

Лично я не вижу никаких других оснований для проведения обыска по месту жительства адвоката, кроме как желания пресануть. Эту версию подтверждает и сообщение, распространенное ГУБОПиК МВД. Ведь могли же как обычно просто сообщить, что адвокат П. подозревается в разглашении данных предварительного и что у нее дома нашли пистолет. Но всеобщее внимание, уже в заголовке, было акцентировано именно на том обстоятельстве, что это именно адвокат Андрея Головача. Зачем? Какая разница кого она защищает и материалы какого дела разгласила? Тут опять же сложно найти какое-то другое объяснение, кроме очевидного.

Даже если у адвоката действительно нашли пистолет, я очень сильно сомневаюсь, что у ГУБОПиК МВД, перед которым стоят весьма непростые задачи, не нашлось в загашнике более значительного выявленного преступления.

Поэтому в данном случае уже не важно, чей это пистолет и как он оказался в квартире адвоката. Как и не важно последующее правовое решение по данному делу. С учетом изложенных выше обстоятельств, зная, как работает белорусская система, вряд ли кто-то из адвокатов воспримет происходящее иначе, как акцию устрашения. До семи лет с конфискацией имущества - это уже не шутки.