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Серьёзное ДТП произошло напротив кладбища на Московской (Golf врезался в троллейбус)
10.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, автомобиль Golf на высокой скорости столкнулся с троллейбусом. На месте происшествия работают оперативные службы -
Очевидцы сообщают о сильнейшем ударе, которому предшествовал визг шин в результате экстренного торможения. Также были слышны крики людей. В результате аварии есть как минимум один пострадавший, с ним работают медики.
В троллейбусе были пассажиры, которые самостоятельно покинули салон.
Вот как ситуацию прокомментировал очевидец:
А вот рассказ ещё одного:
Позже стало известно, что один человек погиб, это водитель VW Golf.
Кроме этого, очевидцы сообщают о ДТП на Варшавском шоссе напротив Евроопта.
(вся информация пока неофициально, по данным очевидцев и соцсетей)
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