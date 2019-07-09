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Серьёзное ДТП произошло напротив кладбища на Московской (Golf врезался в троллейбус)

10.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, автомобиль Golf на высокой скорости столкнулся с троллейбусом. На месте происшествия работают оперативные службы - ГАИ, медики и спасатели. ДТП произошло в полночь 10 июля 2019 года напротив Тришинского кладбища на ул. Московской в Бресте в "кармане" по направлению движения в сторону Пионерской.

Серьёзное ДТП произошло напротив кладбища на Московской (Golf врезался в троллейбус)

Очевидцы сообщают о сильнейшем ударе, которому предшествовал визг шин в результате экстренного торможения. Также были слышны крики людей. В результате аварии есть как минимум один пострадавший, с ним работают медики.

Серьёзное ДТП произошло напротив кладбища на Московской (Golf врезался в троллейбус)

В троллейбусе были пассажиры, которые самостоятельно покинули салон.

Вот как ситуацию прокомментировал очевидец:

- Гольф летел, как дурной, ещё с двумя машинами от самого ЦУМа. Водитель Гольфа очень резко перестраивался и, видимо, не справился с управлением, и врезался в троллейбус в кармане, напротив Тришинского кладбища. Остальных гонщиков не видно было.

Серьёзное ДТП произошло напротив кладбища на Московской (Golf врезался в троллейбус)

А вот рассказ ещё одного:

- 2 машины ехало наперегонки с Кобринского моста, чуть ближе к остановке у тралика слетели рога, водитель пошёл их ставить... Одна тачка пролетела, вторая (фольксваген) на скорости под 130 км/ч ввалилась в стоячий троллейбус.

Позже стало известно, что один человек погиб, это водитель VW Golf.

Серьёзное ДТП произошло напротив кладбища на Московской (Golf врезался в троллейбус)

Кроме этого, очевидцы сообщают о ДТП на Варшавском шоссе напротив Евроопта.

(вся информация пока неофициально, по данным очевидцев и соцсетей)

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

 
Теги: Брест
 
 
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  По предварительной информации, автомобиль Golf на высокой скорости столкнулся с троллейбусом. На месте происшествия работают оперативные службы - ГАИ, медики и...
 
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