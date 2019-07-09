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Количество вакансий в Бресте за полгода увеличилось на 8%

10.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На предприятиях Бреста насчитывается 2442 вакансии. Это на 8% больше, чем было в начале текущего года, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Количество вакансий в Бресте за полгода увеличилось на 8%

В службу занятости в январе-июне за содействием обратились 3343 человека, из них 1847 были признаны безработными. Специалисты помогли трудоустроиться 2029 брестчанам, в том числе 1231 безработному. "Количество вакансий продолжает увеличиваться. На 1 июля их насчитывалось более 2,4 тыс., при этом на учете состоит 741 безработный. Из общего числа вакансий - 62% по рабочим специальностям. Каждая пятая из них относится к сфере строительства. Высокий спрос на кадры в торговле и промышленности", - отметила Инна Новожилова.

Строительные предприятия особенно нуждаются в каменщиках, штукатурах, малярах, электрогазосварщиках. Организации торговли испытывают потребность в продавцах, товароведах, поварах, кондитерах. Немало предложений о работе для парикмахеров, швей. "Любая квалифицированная рабочая сила у нас очень востребована. Людям, которые не имеют подходящей профессии или по каким-то причинам утратили квалификацию, предлагаем пройти обучение. В июле-сентябре комплектуем группы. Сейчас, например, повышенный спрос на операторов ЭВМ, визажистов и мастеров по маникюру, электромонтеров, слесарей по ремонту автомобилей, станочников деревообрабатывающих станков, бухгалтеров", - пояснила замначальника управления.

Желающие могут поучаствовать в оплачиваемых общественных работах. В первом полугодии такой возможностью воспользовались 508 человек. В основном они трудятся в сельхозорганизациях и на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. "Объемы работ есть всегда. Обратиться может любой человек, который хочет получить дополнительный заработок. С безработными договор может быть заключен на более длительный срок, с пенсионерами или работающими - на непродолжительный период", - сказала Инна Новожилова.

Уровень безработицы в Бресте составляет 0,43% экономически активного населения.

 
Теги: Брест
 
 
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