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В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников

10.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Московском районе г. Бреста продолжается работа профильных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей.

В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников

С 1 по 12 июля на базе восьми учебно-педагогических комплексов открыты круглосуточные профильные лагеря, в которых оздоравливаются, путешествуют, познают новое, соревнуются в лучших достижениях, учатся дружить и творить 445 ребят.

В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников

В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников

В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников
В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников

С 8 по 16 июля открыт профильный оборонно-спортивный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Патриот» на базе филиала учреждения образования «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» «Молодежный патриотический центр» (территория Кобринского укрепления Брестской крепости) для 40 учащихся в возрасте 12-16 лет Московского и Ленинского районов г.Бреста. Каждый из девяти дней у ребят расписан буквально по минутам. В насыщенной программе: обучение по образовательной программе «Крепость», изучение оружия, тактическая и туристическая подготовка, многочисленные спортивные мероприятия, экскурсии, а также встречи с интересными людьми. Ребята получат знания и умения по строевой и физической подготовке. Вечернее время отведено для творчества. Можно попробовать себя в роли журналиста и выпустить боевой листок, блеснуть эрудицией в творческих конкурсах и викторинах.

Оборонно-спортивный лагерь — отличная армейская школа для будущих защитников Отечества. Навыки общения, дисциплины и организованности понадобятся каждому из них в любой будущей профессии.

В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников
В Бресте работают круглосуточные профильные лагеря для школьников

Лето продолжается, и отдых ребят в профильных оздоровительных лагерях становится все более востребованным, актуальным и интересным!!! 

 
Теги: Брест
 
 
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  В Московском районе г. Бреста продолжается работа профильных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей. С 1 по 12 июля на базе восьми...
 
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