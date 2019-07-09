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Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок
10.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Попавшегося на взятке
Возглавил завод в 33 года
Уроженец Пружанского района Виктор Калих после учебы работал в системе ЖКХ и дорос до должностей главного энергетика и главного инженера. Директором Пружанского завода радиодеталей он был назначен в 2001 году, когда ему исполнилось 33 года.
Фото: pzrd.by
К моменту назначения Калиха директором предприятие работало в убыток, имелись задержки по выплате зарплат работникам. «Когда я пришел на завод, люди были ожесточены», – вспоминал руководитель.
Сделал предприятие рентабельным
Правда, оставшееся с советских времен название завода уже по большому счету не соответствует его деятельности. Виктор Калих продолжил осваивать новые виды продукции и договорился с крупными белорусскими промышленными предприятиями о поставках комплектующих – вроде разъемов для жгутов.
Фото: budni.by
Теперь Пружанский завод радиодеталей производит даже мышеловки – для поимки грызунов в квартирах, подвалах и сараях. Но эти меры позволили спастись от банкротства и выйти на стабильную прибыльную работу.
Его хвалил премьер-министр
Одним из свидетельств успешной работы Калиха является тот факт, что он руководит заводом уже почти два десятилетия – и наверху не думали его менять.
Фото: government.by
До этого Пружанский завод радиодеталей называл в качестве примера грамотной производственной политики министр информации Олег Пролесковский.
Получил признание в бизнес-среде
За год до задержания Калих стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018». В отборе кандидатов приняли участие представители
Дважды избирался депутатом Областного Совета
Директор Пружанского завода радиодеталей избирался в состав Брестского областного Совета депутатов в 2014 и 2018 годах. При этом отыскать сведений о депутатской деятельности жителя агрогородка Линово не удалось. Калих задействован и в других общественных сферах – например, является председателем попечительского совета Средней школы № 5 в Пружанах.
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Попавшегося на взятке директора Пружанского завода радиодеталей уважали и власти, и бизнес. Министерство внутренних дел сообщило о задержании директора ОАО...
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