ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок

10.07.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Попавшегося на взятке директора Пружанского завода радиодеталей уважали и власти, и бизнес. Министерство внутренних дел сообщило о задержании директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» в момент получения взятки. В Минске он взял 1200 долларов от учредителя коммерческой структуры «за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию и касающихся хозяйственных взаимоотношений между двумя организациями».

Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок


Сообщается, что директор Пружанского завода брал взятки от предпринимателя едва ли не ежемесячно в течение нескольких лет. Директором названного предприятия является Виктор Калих. UDF.BY рассказывает об интересных моментах из его биографии. 

Возглавил завод в 33 года 

Уроженец Пружанского района Виктор Калих после учебы работал в системе ЖКХ и дорос до должностей главного энергетика и главного инженера. Директором Пружанского завода радиодеталей он был назначен в 2001 году, когда ему исполнилось 33 года. 

Судьба предприятия была довольно типичной. В советские времена оборонный завод являлся градообразующим для Пружан, но в 90-е почти пришел к банкротству, несмотря на перепрофилирование. 

Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок

Фото: pzrd.by

К моменту назначения Калиха директором предприятие работало в убыток, имелись задержки по выплате зарплат работникам. «Когда я пришел на завод, люди были ожесточены», – вспоминал руководитель. 

Сделал предприятие рентабельным

Правда, оставшееся с советских времен название завода уже по большому счету не соответствует его деятельности. Виктор Калих продолжил осваивать новые виды продукции и договорился с крупными белорусскими промышленными предприятиями о поставках комплектующих – вроде разъемов для жгутов. 

Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок

Фото: budni.by

Теперь Пружанский завод радиодеталей производит даже мышеловки – для поимки грызунов в квартирах, подвалах и сараях. Но эти меры позволили спастись от банкротства и выйти на стабильную прибыльную работу.

Его хвалил премьер-министр

Одним из свидетельств успешной работы Калиха является тот факт, что он руководит заводом уже почти два десятилетия – и наверху не думали его менять.

Несколько лет назад предприятие лично посетил премьер-министр Андрей Кобяков. Он привел в пример Калиха, отметив, что инициативный директор не жалуется на сложные экономические условия, а регулярно расширяет ассортимент, находит новых потребителей. 

Правительство ставило его в пример. 5 фактов о пойманном силовиками производителе мышеловок

Фото: government.by

До этого Пружанский завод радиодеталей называл в качестве примера грамотной производственной политики министр информации Олег Пролесковский.

Получил признание в бизнес-среде

За год до задержания Калих стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018». В отборе кандидатов приняли участие представители правительства, Конфедерация промышленников и предпринимателей, Республиканская конфедерация предпринимательства и другие бизнес-ассоциации.

Виктору Калиху вручили награду «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления».

Дважды избирался депутатом Областного Совета 

Директор Пружанского завода радиодеталей избирался в состав Брестского областного Совета депутатов в 2014 и 2018 годах. При этом отыскать сведений о депутатской деятельности жителя агрогородка Линово не удалось. Калих задействован и в других общественных сферах – например, является председателем попечительского совета Средней школы № 5 в Пружанах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Попавшегося на взятке директора Пружанского завода радиодеталей уважали и власти, и бизнес. Министерство внутренних дел сообщило о задержании директора ОАО...
 
Новости дня
Новости разные
 
На могилевском ТВ вышел сюжет про горецких предпринимателей – Видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы женские зауженные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика