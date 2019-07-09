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Форум регионов: в состав белорусской делегации войдут 250 человек
10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся к
«Подготовлен ряд соглашений и коммерческих контрактов к подписанию. Результаты сегодня мы оцениваем как удовлетворительные. Оценку, конечно, даст сам форум. Но вместе с тем, готовность белорусской делегации оценивается как высокая. Но всегда возникают вопросы, которые требуют решения, чтобы мы выступили организованно, со своей позицией, со своими предложениями», – сообщила заместитель председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.
Шестой форум регионов откроют в Петербурге 16-го июля.
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В Беларуси готовятся к Форуму регионов, который пройдет в Петербурге. Его основная тема – развитие интеграции внутри Союзного государства.
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