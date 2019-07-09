ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Форум регионов: в состав белорусской делегации войдут 250 человек

10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к Форуму регионов, который пройдет в Петербурге. Его основная тема – развитие интеграции внутри Союзного государства, сообщает телеканал «МИР 24». 

В делегации из Беларуси – 250 человек. Будут представлены все регионы республики. Готовят проекты контрактов на миллионы долларов. 

«Подготовлен ряд соглашений и коммерческих контрактов к подписанию. Результаты сегодня мы оцениваем как удовлетворительные. Оценку, конечно, даст сам форум. Но вместе с тем, готовность белорусской делегации оценивается как высокая. Но всегда возникают вопросы, которые требуют решения, чтобы мы выступили организованно, со своей позицией, со своими предложениями», – сообщила заместитель председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.

Шестой форум регионов откроют в Петербурге 16-го июля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси готовятся к Форуму регионов, который пройдет в Петербурге. Его основная тема – развитие интеграции внутри Союзного государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируется ужесточить наказание за пьяные ДТП со смертельным исходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика