Форум регионов: в состав белорусской делегации войдут 250 человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к Форуму регионов , который пройдет в Петербурге. Его основная тема – развитие интеграции внутри Союзного государства, сообщает телеканал «МИР 24».



В делегации из Беларуси – 250 человек. Будут представлены все регионы республики. Готовят проекты контрактов на миллионы долларов.

«Подготовлен ряд соглашений и коммерческих контрактов к подписанию. Результаты сегодня мы оцениваем как удовлетворительные. Оценку, конечно, даст сам форум. Но вместе с тем, готовность белорусской делегации оценивается как высокая. Но всегда возникают вопросы, которые требуют решения, чтобы мы выступили организованно, со своей позицией, со своими предложениями», – сообщила заместитель председателя Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.

Шестой форум регионов откроют в Петербурге 16-го июля.