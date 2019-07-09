ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общая безопасность: главы СВР России и КГБ Беларуси встретились в Бресте

10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча руководителей Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и Комитета государственной безопасности Беларуси Валерия Вакульчика состоялась во вторник в Бресте, сообщает «МИР 24».

Вакульчик и Нарышкин почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу «Мужество». На территории Брестской крепости они обсудили вопросы совместной работы.
  
«Наших западных партнеров беспокоит формирование новых центров силы, одним из которых является Евразийский экономический союз, в котором Россия и Беларусь определяют очень важную, во многом определяющую роль. Их беспокоят успехи в функционировании союзного государства. Вот на этот вызов мы должны ответить», – сказал директор СВР.

Одна из важнейших задач, по мнению руководителей разведок, – не допустить искажения истории Второй мировой войны.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Вакульчик и Сергей Нарышкин почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу «Мужество».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируется ужесточить наказание за пьяные ДТП со смертельным исходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика