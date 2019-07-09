Общая безопасность: главы СВР России и КГБ Беларуси встретились в Бресте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Встреча руководителей Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина и Комитета государственной безопасности Беларуси Валерия Вакульчика состоялась во вторник в Бресте, сообщает «МИР 24».

Вакульчик и Нарышкин почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу «Мужество». На территории Брестской крепости они обсудили вопросы совместной работы.



«Наших западных партнеров беспокоит формирование новых центров силы, одним из которых является Евразийский экономический союз, в котором Россия и Беларусь определяют очень важную, во многом определяющую роль. Их беспокоят успехи в функционировании союзного государства. Вот на этот вызов мы должны ответить», – сказал директор СВР.

Одна из важнейших задач, по мнению руководителей разведок, – не допустить искажения истории Второй мировой войны.