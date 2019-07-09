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Общая безопасность: главы СВР России и КГБ Беларуси встретились в Бресте
10.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встреча руководителей Службы внешней
Вакульчик и Нарышкин почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу «Мужество». На территории Брестской крепости они обсудили вопросы совместной работы.
Одна из важнейших задач, по мнению руководителей разведок, – не допустить искажения истории Второй мировой войны.
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Валерий Вакульчик и Сергей Нарышкин почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу «Мужество».
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