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Эксперт: чем бы ни закончились переговоры с Россией, цены на бензин будут расти
Источник материала: Myfin
– При обсуждении таких тонких экономических вопросов как очередные переговоры по поставкам нефти и газа из России на следующий год, всегда важно разделять политические и экономические аспекты.
Политические и экономические переговорные вопросы для Беларуси связаны с интеграцией в рамках Союзного государства или в рамках ЕАЭС.
Важно понимать, что при обсуждении экономических тем достигнуть соглашения по стоимости нефти и газа – в принципе достаточно легко. Цены на газ и
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Сможет ли Беларусь договориться с Россией о более выгодных для нее ценах на газ и нефть, а также о компенсации в связи с российским налоговым маневром?
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