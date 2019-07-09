Эксперт: чем бы ни закончились переговоры с Россией, цены на бензин будут расти

– При обсуждении таких тонких экономических вопросов как очередные переговоры по поставкам нефти и газа из России на следующий год, всегда важно разделятьаспекты

Политические и экономические переговорные вопросы для Беларуси связаны с интеграцией в рамках Союзного государства или в рамках ЕАЭС.