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Эксперт: чем бы ни закончились переговоры с Россией, цены на бензин будут расти

10.07.2019 06:29 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Эксперт: чем бы ни закончились переговоры с Россией, цены на бензин будут расти
фото: Myfin.by
Эксперт: чем бы ни закончились переговоры с Россией, цены на бензин будут расти– При обсуждении таких тонких экономических вопросов как очередные переговоры по поставкам нефти и газа из России на следующий год, всегда важно разделять политические и экономические аспекты.

Политические и экономические переговорные вопросы для Беларуси связаны с интеграцией в рамках Союзного государства или в рамках ЕАЭС.

Важно понимать, что при обсуждении экономических тем достигнуть соглашения по стоимости нефти и газа в принципе достаточно легко. Цены на газ и нефть четко определяются котировками на мировых товарно-сырьевых рынках, стоимость энергоносителей для Беларуси, как правило, рассчитывается с определенным дисконтом (за минусом расходов на транспортировку, госпошлину и т.д.).

 
 
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Сможет ли Беларусь договориться с Россией о более выгодных для нее ценах на газ и нефть, а также о компенсации в связи с российским налоговым маневром?
 
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