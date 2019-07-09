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КАМАЗ против Lamborghini и гоночный Fiat 1911 года: чем запомнился Фестиваль скорости в Гудвуде

10.07.2019 07:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 4 по 7 июля в Гудвуде (Англия) прошел ежегодный Фестиваль скорости — уже 26-й по счету. Это мероприятие является одним из самых необычных событий, в котором принимают участие классические автомобили, современные спорткары и гоночные болиды. Их возможности перед публикой демонстрируют самые известные в мире гонщики, в том числе и «Формулы-1».

Случаются в Гудвуде и мировые премьеры, причем большинство из них, в отличие от обычных автошоу, посетители сразу видят в действии — в ходе традиционных заездов на Гудвудский холм. Главные дебюты проводимого в поместье лорда Марча мероприятия являются детищами небольших компаний — преимущественно из Великобритании. Среди них BAC (Briggs Automotive Company), крайне редко балующая новинками — в этот раз британцы привезли новую версию одноместного спорткара Mono, выпускаемого c 2011 года.


BAC Mono R

BAC Mono R

Новая модификация родстера для трек-дней называется Mono R, а от исходника отличается увеличенной на 2,5 см длиной, уменьшенной на 2 см высотой, улучшенной аэродинамикой, переработанной подвеской с регулируемыми амортизаторами Ohlins и более мощным двигателем. Это 2,5-литровый атмосферник, развивающий 345 лошадиных сил (на 35 сил больше, чем у Mono) и разгоняющий 555-килограммовый родстер до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,5 секунды. Максимальная скорость — 274 км/ч. Весь тираж Mono R (а это 30 машин), цены на который начинаются от 190 250 фунтов (около 240 тысяч долларов), уже распродан.


Radical Rapture

Radical Rapture

Компания Radical, один из самых успешных разработчиков гоночных автомобилей в мире, представила новый Rapture, допущенный и на дороги общего пользования. Двухместная машина представляет собой редкий по нынешним временам спидстер (у нее нет даже лобового стекла), при этом спорткар с кузовом из композитных материалов весит 765 кг. Это без малого на два центнера тяжелее вышеупомянутого Mono R, которому детище Radical уступает в разгонной динамике — до 97 км/ч Rapture ускоряется за три секунды, «максималка» достигает 266 км/ч. Стоимость пока неизвестна, поставки машин первым клиентам британцы планируют начать в августе.


De Tomaso P72

Пеструю компанию спорткаров, красовавшихся перед зрителями фестиваля, дополнило эффектное купе под возрожденным брендом De Tomaso. В настоящее время права на легендарную марку принадлежат фирме Ideal Team Ventures из Гонконга, а презентация в Гудвуде суперкара P72 одновременно напомнила и об истории De Tomaso, которой в этом году исполняется 60 лет.


De Tomaso P72

De Tomaso P72

Внешне P72 подражает гоночным автомобилям 60-х гг., но техническими характеристиками создатели возрожденной De Tomaso пока не поделились. Известно лишь, что P72 выпустят тиражом… 72 экземпляра, а цены будут начинаться от 750 тысяч евро.

Свои новинки на фестиваль привозят и крупнейшие автопроизводители. Так, AUTO.TUT.BY уже рассказывал о новых «зажигалках» Mercedes-AMG A 45 и CLA45, а также самой «злой» версии Megane, за руль которой, к слову, сел Даниэль Риккардо, с этого года выступающий за заводскую команду Renault в «Формуле-1».

Динамическую премьеру своей долгожданной новинки в Гудвуде провела и Honda. Правда, это не спорткар и не хот-хетч, а городская электрическая «пятидверка», о некоторых особенностях которой можно узнать тут. А теперь известна и точная отдача электромотора на Honda e — 150 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 35,5 кВтч — с функцией быстрой зарядки (на 80% всего за 30 минут), а заявленный запас хода составляет около 200 км.


Honda e Prototype

А еще у электрокара будет система Single Pedal Control, позволяющая разгонять и замедлять автомобиль с помощью одной педали. Когда водитель нажимает на педаль газа, электромобиль, как и положено, разгоняется, если же педаль отпущена, система автоматически активизирует рекуперативное торможение. Премьера серийного варианта Honda e состоится осенью во Франкфурте.


Lexus LC Convertible Prototype

Lexus LC Convertible Prototype

Компания Lexus гостям фестиваля представила закамуфлированный прототип будущего кабриолета LC Convertible, который в качестве концепта был показан в начале года в Детройте. Открытая версия сохранит атлетические пропорции родственного купе, основным отличием от которого станет складной мягкий верх. Ожидается, что гамма силовых агрегатов без изменений перекочует на LC Convertible от купе — это пятилитровый атмосферный V8 (478 л.с.) и гибридная установка на основе 3,5-литрового V6. На холмистой трассе предсерийный образец кабриолета опробовал гонщик Ник Кэссиди, выступающий в классе GT500 японской серии Super GT. В финальном виде роскошный кабриолет Lexus, который станет конкурентом открытой BMW восьмой серии, появится в продаже не раньше следующего года.


Ford GT Mk2

Ford GT Mk2

К Фестивалю скорости была приурочена премьера трекового купе Ford GT Mk2 — и не зря, ведь речь идет о самой мощной версии фордовского суперкара, пускай и не сертифицированной для использования на обычных дорогах. Самый экстремальный GT, созданный специалистами отделения Ford Performance, получил новый аэродинамический обвес с крупным двухсекционным задним антикрылом, а также форсированный до 700 лошадиных сил 3,5-литровый V6 EcoBoost, сблокированный с 7-ступенчатым «роботом». Тираж GT Mk2 ограничат 45 экземплярами — каждый обойдется заказчику в 1,2 миллиона долларов!


Volkswagen ID. R

Событие этого года запомнится также новым рекордом, установленным на холмистой трассе электрическим прототипом Volkswagen ID. R. Напомним, что на его счету уже есть два рекорда — гонки Пайкс-Пик и прохождения круга Нюрбургринга среди электромобилей. В процессе подготовки к заезду в Гудвуде гоночный электромобиль претерпел некоторые доработки (например, был установлен более компактный блок батарей) и при массе менее тонны стал примерно на 100 кг легче.

В результате ID. R, за руль которого снова сел француз Ромен Дюма, по итогам двух попыток установил новый абсолютный рекорд трассы подъема на холм в Гудвуде — 39,9 секунды. Прежний рекорд 20-летней давности, установленный Ником Хайдфельдом на болиде «Формулы-1», перекрыт на 1,7 секунды.

А вот и один из самых необычных участников заезда на Гудвудский холм — древний гоночный Fiat S76 1911 года выпуска! Согласитесь, сесть за руль такой «колесницы», оснащенной четырехцилиндровым двигателем объемом… 28,4 л, требуется определенная отвага. Изначально этот 290-сильный Fiat, получивший прозвище «Туринское чудовище», создавался для установления рекорда скорости: в 1913 году S76 смог разогнаться до 213 км/ч, но превзойти достижение немецкого болида Blitzen Benz, двумя годами ранее установившего мировой рекорд скорости в 228,1 км/ч, итальянцам так и не удалось.


В завершение обзора — веселая короткометражка с участием 9,5-тонного капотного КАМАЗа пятикратного победителя «Дакара» Эдуарда Николаева и Lamborghini Huracan LP580−2 Майка Уиддетта, известного дрифтер-гонщика из Новой Зеландии. Оба идут на крайние меры, чтобы успеть занять последнее парковочное место на престижном Летнем балу в Гудвуде.

Кто выйдет победителем нешуточной «битвы за парковку» — грузовик для ралли-рейда или дрифтовый суперкар? Смотрим видео!

 
 
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Ежегодный Фестиваль скорости в Гудвуде является одним из самых необычных событий: возможности автомобилей разных эпох перед публикой демонстрируют самые...
 
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