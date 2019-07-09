ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рапота рассказал, когда Москва и Минск признают визы

10.07.2019 07:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Рапота рассказал, когда Москва и Минск признают визы
globallookpress.com

Об этом государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил в интервью на телеканале «Беларусь 1». 

«Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания», - слова Рапоты приводит БЕЛТА

По его словам, Россия выразила готовность подписать документ, сейчас он согласовывается белорусской стороной. 

«Насколько знаю, окончательное согласование на белорусской стороне. Технически мы сделали все, ждем политического решения».

Речь идет о полном взаимном признании виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и открытии совместной границы для иностранцев, снятии барьеров по транзиту через Беларусь в Россию. 

Рапота рассказал, когда Москва и Минск признают визы
Белорусы смогут без визы посещать ОАЭ
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для подписания соглашения о взаимном признании виз технически все готово, требуется политическое решение.
 
Новости дня
Новости разные
 
КАМАЗ против Lamborghini и гоночный Fiat 1911 года: чем запомнился Фестиваль скорости в Гудвуде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика