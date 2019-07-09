|
Рапота рассказал, когда Москва и Минск признают визы
10.07.2019 07:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Об этом государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил в интервью на телеканале «Беларусь 1».
«Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания», - слова Рапоты приводит
По его словам, Россия выразила готовность подписать документ, сейчас он согласовывается белорусской стороной.
«Насколько знаю, окончательное согласование на белорусской стороне. Технически мы сделали все, ждем политического решения».
Речь идет о полном взаимном признании виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и открытии совместной границы для иностранцев, снятии барьеров по транзиту через Беларусь в Россию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для подписания соглашения о взаимном признании виз технически все готово, требуется политическое решение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)