Рапота рассказал, когда Москва и Минск признают визы

Об этом государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщил в интервью на телеканале «Беларусь 1».

«Этот проект отработан. Он просто требует своего подписания», - слова Рапоты приводит БЕЛТА .

По его словам, Россия выразила готовность подписать документ, сейчас он согласовывается белорусской стороной.

«Насколько знаю, окончательное согласование на белорусской стороне. Технически мы сделали все, ждем политического решения».

Речь идет о полном взаимном признании виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и открытии совместной границы для иностранцев, снятии барьеров по транзиту через Беларусь в Россию.

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