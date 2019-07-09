Лизинг с гарантированным выкупом: платишь три года по $ 250 в месяц, потом меняешь машину на новую

Источник материала: Tut.by

На этой неделе один из столичных автодилеров объявил о новой лизинговой программе. Ее главная особенность — обеспечительный платеж вместо первоначального взноса и гарантированный выкуп автомобиля дилером по окончании (или даже во время) срока действия договора лизинга. Главный «магнит» для покупателя — ежемесячный взнос в 250 долларов за новый автомобиль. Предложение заманчивое, но мы решили выяснить, имеет ли оно какие-то преимущества перед обычным лизингом и кредитом.





Сейчас на нашем авторынке есть несколько способов покупки автомобиля «не за свои»: рассрочка, кредит и лизинг. Рассрочка, как правило, предлагается с большим первоначальным взносом (от 50%) и на небольшой срок (обычно на год), что подразумевает очень приличный размер ежемесячного платежа. Автокредит, напротив, можно взять хоть на 10 лет, часто не требуется даже первоначальный взнос и справка о доходах. Однако при нынешних процентных ставках по рублевым кредитам общая переплата даже за 5 лет кредитования составляет большую сумму. И даже если у вас очень-очень «выгодный» кредит с низкой процентной ставкой в первые год-два, потом проценты все равно вырастут.

Лизинг выглядит выгоднее, поскольку он может быть оформлен в валюте, а по таким договорам ставки в разы меньше. Но если мы говорим про обычный лизинг, там есть свои «но»: к примеру, по договору вы обязаны полностью выкупить свой автомобиль, прежде чем продать или обменять его. А это значит, что при условной стоимости в $ 10 тысяч вы сначала выплатите эти деньги плюс проценты, а уже затем сможете выбрать другой автомобиль. Если по каким-то причинам вы не сможете выплачивать ежемесячные взносы, в ход пойдут различные штрафные санкции.

Как работает лизинг с гарантированным выкупом

Валюта договора

Договор лизинга на 36 месяцев заключается в долларах, отсюда и небольшая процентная ставка, а следовательно, и «стоимость» самого лизинга. Честно говоря, этот пункт может смутить большинство потенциальных покупателей, поскольку все помнят, как резко может подорожать валюта в Беларуси. Но у представителей дилера свои аргументы: если вырастет инфляция, то рублевые кредиты тоже подорожают, ведь они нередко привязаны к ставке рефинансирования. Что ж, аргумент принят.

Обеспечительный взнос

Все затраты покупателя разбиты на несколько категорий. Самая главная и затратная — это обеспечительный взнос в размере 30% от стоимости автомобиля. Не путайте с первоначальным взносом в обычном договоре лизинга, потому что первоначальный взнос не возвращается, а вот обеспечительный взнос — это своего рода депозит, который вам вернут по истечении срока договора лизинга, если не возникнет никаких нарушений с вашей стороны.





Спустя 36 месяцев у вас есть варианты: выкупить авто полностью, забрать обеспечительный платеж или выбрать новое авто, по-прежнему выплачивая условные $ 250.

Ежемесячные платежи

Заявленные «от $ 250» вполне реальны. В качестве примера приводится условный автомобиль Suzuki стоимостью $ 23 500 (Vitara или SX4). Внеся 30-процентный обеспечительный платеж ($ 7050), в течение 36 месяцев вы будете выплачивать по 250 долларов.

Но есть оговорки. Во-первых, для любого лизинга или автокредита обязательно КАСКО — и поэтому первый платеж каждого года будет составлять не 250, а 1036 долларов. Но если для вас такие затраты неподъемны (сначала $ 7050, а потом сразу еще тысячу), то стоимость КАСКО можно распределить на все 12 ежемесячных взносов. Кстати, стоимость ТО дилер тоже готов включить в ежемесячные платежи. Но тогда их размер будет выше.

Через 3 года «бэушку» можно будет поменять на новое авто

По истечении 36 месяцев общий размер выплат (обеспечительный взнос, ежемесячные платежи с КАСКО) составит $ 18 424. Но при этом автомобиль не будет являться вашей собственностью, поскольку его полная стоимость еще не выплачена. И вот здесь, в отличие от обычного лизинга, дилер Suzuki предлагает различные варианты.





Вам не придется возиться с «бэушкой»: ее продажей займется дилер.

Вариант, наиболее привычный для белоруса: выкупить автомобиль полностью. Это возможно: определяется остаточная стоимость автомобиля (планируется, что это будет около 40−45% от первоначальной), и заключается новый договор лизинга на срок от 12 до 48 месяцев. За это не предусмотрено никаких санкций или повышенных ставок.

Вариант второй: вернуть авто дилеру и забрать свои $ 7050 обеспечительного платежа без каких-либо дальнейших обязательств перед дилером или лизинговой компанией.

И вариант третий, на который делает ставку дилер Suzuki: откатавшись на своем авто 36 месяцев, вы приезжаете в салон, отдаете ключи от «бэушки» и выбираете новый Suzuki. Заключается новый договор лизинга, обеспечительный платеж переходит туда же, а вы продолжаете платить прежние $ 250 (при условии, что новый авто не дороже). Это, кстати, можно сделать и не дожидаясь трех лет, но самой выгодной, по мнению дилера, является замена авто именно в этом возрасте.

Здесь есть над чем поразмыслить: 3-летний Suzuki сейчас стоит от 16 до 18 тысяч долларов, и, продав машину, вы получаете живые деньги. Но важно понимать, что это уже полностью выкупленная машина, за которую выплачены все проценты за кредит/лизинг, сюда же нужно включить и стоимость ежегодного КАСКО.

А насколько выгодно воспользоваться гарантированным выкупом? Если вычесть сумму обеспечительного платежа, то получается, что за три года вы выплатили за Suzuki около $ 11 370. Если вычесть еще и КАСКО за три года, то получится, что за сам автомобиль с процентами было выплачено около 9 тысяч. По три тысячи долларов в год — нормальная уценка для свежего авто, и она вполне сопоставима с затратами на обычный лизинг. С той лишь разницей, что там нет обеспечительного платежа (а есть первоначальный, который не возвращается) и размер ежемесячных платежей гораздо выше, поскольку вам нужно выплатить 100% стоимости авто, прежде чем сменить его.

«Каршеринг дешевле», — скажут скептики и в чем-то будут правы. Если пользоваться автомобилем изредка, совершать поездки исключительно по городу, то каршеринг выгоднее: вы платите только за время и километраж, а заправка, страховки и ТО — это забота сервисной службы. Однако срочная поездка ночью, выезд за город на выходные, да и просто командировка в другой город — здесь каршеринг уже уступает. В конце концов, в лизинге вы платите $ 8 за сутки, а в каршеринге сумма уйдет гораздо быстрее.

Поэтому у лизинга с гарантированным выкупом, несомненно, есть свои плюсы. Можно отдать в трейд-ин свою «бэушку» в качестве обеспечительного платежа (такой вариант возможен) и пересесть на новое авто, ежемесячно выплачивая по $ 250. Да, по первоначальному договору оно так и не станет вашим полностью, однако если посчитать все затраты, плюсы и минусы, переплаты получаются примерно на таком же уровне, что и в обычном лизинге.

Правда, есть еще одно «но» — ограничение по пробегу и использованию лизингового автомобиля. Договором подразумевается, что вы не эксплуатируете его в такси, не сдаете в аренду и т.д. Также оговорено, что среднегодовой пробег не будет превышать 15−20 тысяч километров — в случае превышения лимита предусмотрены компенсации износа из обеспечительного платежа. Однако, изучая отзывы клиентов, дилер уже готовит новую программу для тех, кому нужен лизинг с возможностью большего пробега. Так что посмотрим, приживется ли лизинг с гарантированным выкупом на белорусском рынке.