МТБанк приостановил работу Интернет и мобильного банка

Об этом сообщается на сайте банка. Проверяются сообщения из Сети, согласно которым пользователи могли случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца.
«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа Интернет и мобильного будет возобновлена».
В банке подчеркнули – воспользоваться средствами с чужого счета невозможно без одобрения его владельца: для всех операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, предусмотрена дополнительная аутентификация в виде одноразового пароля, высылаемого СМС-сообщением на номер телефона.