МТБанк приостановил работу Интернет и мобильного банка

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Об этом сообщается на сайте банка. Проверяются сообщения из Сети, согласно которым пользователи могли случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца.

«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа Интернет и мобильного будет возобновлена».