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МТБанк приостановил работу Интернет и мобильного банка

10.07.2019 07:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

МТБанк приостановил работу Интернет и мобильного банка
Фото из открытых источников

Об этом сообщается на сайте банка. Проверяются сообщения из Сети, согласно которым пользователи могли случайно попасть в чужой личный кабинет, воспользовавшись входом по отпечатку пальца.

«Мы полностью контролируем ситуацию, случаев попыток воспользоваться средствами с чужого счета не зафиксировано. Отключение сервисов является скорее превентивной мерой. Технические специалисты сделают свое заключение и внесут коррективы, направленные на усиление безопасности, после чего работа Интернет и мобильного будет возобновлена».

В банке подчеркнули – воспользоваться средствами с чужого счета невозможно без одобрения его владельца: для всех операций, подверженных риску несанкционированного использования средств, предусмотрена дополнительная аутентификация в виде одноразового пароля, высылаемого СМС-сообщением на номер телефона. 

МТБанк приостановил работу Интернет и мобильного банка
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Работа сервисов приостановлена 9 июля для анализа функционирования систем и проведения дополнительных технических работ.
 
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