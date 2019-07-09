Жестоко и странно. Как звездные родители воспитывают своих детей

Источник материала: Tut.by

Голливудская актриса Хиллари Дафф нарвалась на волну упреков и поучений из-за фото своей восьмимесячной дочери, у которой уже проколоты уши. Американцы сочли это издевательством, однако американские звезды зачастую делают весьма странные вещи со своими детьми. Об этом — в материале «Газеты.Ru» .

Американскую актрису Хиллари Дафф осудили за то, что та проколола уши своей маленькой дочери. Пользователи инстаграма обвинили ее в жестокости по отношению к собственному ребенку, когда 31-летняя звезда подростковых сериалов выложила инстаграм-историю, в которой сообщила о новостях из жизни семьи. «У нее столько волос, как у пони. О, и да, мы прокололи ей уши», — написала Хиллари Дафф на фотографии.

После этого актриса выложила в ленту еще один снимок с дочерью, на котором восьмимесячная малышка играет с мамиными очками. Проколотые уши, разумеется, тоже видны в кадре. В комментариях под фото разгорелась ожесточенная дискуссия: одни комментаторы жестко раскритиковали актрису, приравняв прокол ушей к «жестокому обращению с детьми», другие стали на защиту молодой мамы.

«Причинение ненужной боли, которая причиняется не медработникам и по причинам, далеким от медицины, является жестоким обращением с детьми», — написала одна из подписчиц Хиллари.

«Это нереальный риск и пульсирующая боль в ушах вне зависимости от того, насколько [родители] счастливы и заботятся о своем ребенке, это просто неоправданно», — оставила свой комментарий другая неравнодушная женщина.

Нашлись те, кто поддержал актрису в этом вопросе, сказав, что гораздо лучше прокалывать уши в несознательном возрасте, поскольку ребенок не вспомнит никакой боли и потом сможет просто дать ушам зарасти, сняв серьги, если они ему не понравятся.

Если для России прокалывать уши грудным детям — совершенно нормальная практика, в Америке годовалая девочка с серьгами будет часто ловить на себе косые взгляды. Однако это не отменяет того, что звездные родители зачастую делают действительно странные вещи со своими детьми.

Американская актриса и модель Шарлиз Терон с трех лет воспитывает своего приемного сына Джексона как девочку. К семи годам у мальчика уже отросли длинные волосы, которые Шарлиз заплетает ему в косички или украшает бантами. Звездная мама наряжает сына в пышные юбки, платья — как правило, в что-нибудь розовое или блестящее. На многочисленные очевидные вопросы Терон отвечает, что Джексон такая же девочка, как и ее трехлетняя сестра Августа.

«Да, я тоже думала, что она мальчик. До того, как она в трехлетнем возрасте не посмотрела на меня и не сказала: „Я не мальчик“. Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными», — заявила Терон в своем интервью, которое давала в апреле этого года.

Актриса добавила, что ее дети вправе быть тем, кем они хотят, и сами потом смогут принять решение, кем им быть, когда вырастут. Терон говорит, что принимает детей такими, какие они есть, а ее задача — давать им все необходимое. Вероятно, так же считает и Анджелина Джоли, чья дочь Шайло ходит с короткой стрижкой в одних брючных костюмах или шортах.

Порой знаменитые родители позволяют своим детям делать даже то, что может принести вред здоровью.

Например, Кэти Холмс и Том Круз разрешали своей дочери Сури носить туфли на каблуках, еще когда ей было три года. Обувь девочки возмутила многих, когда пара, которая позже, в 2012 году, распалась, вывела трехлетнюю Сури в золотых и не очень детских туфельках. Молодой маме после пришлось оправдываться, говоря, что Сури наотрез отказалась надевать другую обувь. Однако это не объясняет тот факт, что такие туфельки вообще появились в детском гардеробе, ведь даже небольшой каблук может негативно повлиять на развитие еще не сформировавшейся ступни. После этого скандала девочка еще не раз выходила на прогулку в подобной обуви.

Многочисленные вопросы возникают и к футболисту Дэвиду Бэкхему, который любит целовать своих уже не совсем маленьких детей прямо в губы и демонстрировать это в социальных сетях. Недавно он выложил в инстаграм фото, где нетипичным образом целует свою семилетнюю дочь, что вызывало гнев у многих подписчиков.

«Так выросли я и моя супруга, и мы поступаем с нашими детьми точно так же. Мы хотим показать детям нашу любовь, заботу и поддержку», — объяснялся Бэкхем в своей онлайн-трансляции в фейсбуке, которую пришлось провести после публикации первого снимка поцелуя с дочерью с каникул в Африке в 2017 году. Стоит отметить, что его супругу Викторию Бэкхем тоже раскритиковали за подобное фото.

Бэкхемы — не единственные родители с таким подходом. Игрок в американский футбол Том Брэди тоже однажды попал под огонь яростных противников привычки родителей целовать детей в губы. Когда в прошлом году вышел документальный фильм «Том против времени», в одном из эпизодов которого спортсмен в течение нескольких секунд целует своего одиннадцатилетнего сына Джека, на футболиста также обрушились с поучениями и упреками.