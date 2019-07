Зеленский, Трамп и виртуальные двойники Лукашенко: что постят главы государств в своих соцсетях

Источник материала: Tut.by

Сегодня соцсети являются одним из важнейших источников информации для множества интернет-пользователей. Ими пользуются не только различные СМИ, но и официальные лица, включая президентов некоторых государств. Мы решили проверить, кто из последних использует соцсети активнее остальных политиков.

Одним из самых активных интернет-пользователей среди других политиков (во всяком случае, на постсоветском пространстве) можно назвать президента Украины — Владимира Зеленского.

У него есть личные профили в Facebook , Twitter и Instagram . В последнем сервисе у Зеленского, например, уже 7,2 миллиона подписчиков. Кроме фотографий и небольших текстовых заметок с официальных мероприятий, посещаемых президентом, в профилях политика можно найти и чуть менее формальные посты.

Например о том, что шаурма может быть решением при плотном рабочем графике, или о важности спортивных тренировок.

У нынешнего президента России Владимира Путина собственных профилей в соцсетях нет . Зато достаточно активным интернет-пользователем является премьер-министр России Дмитрий Медведев. Политик управляет аккаунтами в Facebook , " ВКонтакте ", Instagram и Twitter . Например, не так давно его профиль в твиттере взломали и опубликовали два загадочных твита со словами «Vk mho cucumber», а также very и hubby.

Общее количество подписчиков на этих платформах уже превышает 11 миллионов пользователей. Центральное место в большинстве публикаций ожидаемо занимают вопросы политического и экономического характера.

Но есть и немного более «человечные» посты. В одном из таких Медведев, например, поздравляет подписчиков с Рождеством, в другом — с праздником 8 Марта.

Также в профилях премьер-министра есть сделанные им фотографии ландшафтов: известно, что Дмитрий Медведев любит фотографию. В своем видеоблоге он однажды признался , что начал фотографировать еще в детстве.

Как и у большинства других политиков в подборке, у нынешнего президента США есть личные аккаунты в Facebook (25,5 млн подписчиков), Instagram (13,7 млн подписчиков) и Twitter (61,8 млн подписчиков). Последним сервисом Трамп пользуется наиболее активно: новые посты выходят минимум по несколько раз в день. Можно сказать, что они даже стали национальным достоянием: из смешных твитов американского президента составили целую экспозицию.