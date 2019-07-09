Зеленский, Трамп и виртуальные двойники Лукашенко: что постят главы государств в своих соцсетях

Источник материала: Tut.by

Сегодня соцсети являются одним из важнейших источников информации для множества интернет-пользователей. Ими пользуются не только различные СМИ, но и официальные лица, включая президентов некоторых государств. Мы решили проверить, кто из последних использует соцсети активнее остальных политиков.

Владимир Зеленский



Фото: Reuters

Одним из самых активных интернет-пользователей среди других политиков (во всяком случае, на постсоветском пространстве) можно назвать президента Украины — Владимира Зеленского.

У него есть личные профили в Facebook , Twitter и Instagram . В последнем сервисе у Зеленского, например, уже 7,2 миллиона подписчиков. Кроме фотографий и небольших текстовых заметок с официальных мероприятий, посещаемых президентом, в профилях политика можно найти и чуть менее формальные посты.

Например о том, что шаурма может быть решением при плотном рабочем графике, или о важности спортивных тренировок.

Дмитрий Медведев



Фото: Reuters

У нынешнего президента России Владимира Путина собственных профилей в соцсетях нет . Зато достаточно активным интернет-пользователем является премьер-министр России Дмитрий Медведев. Политик управляет аккаунтами в Facebook , " ВКонтакте ", Instagram и Twitter . Например, не так давно его профиль в твиттере взломали и опубликовали два загадочных твита со словами «Vk mho cucumber», а также very и hubby.

Общее количество подписчиков на этих платформах уже превышает 11 миллионов пользователей. Центральное место в большинстве публикаций ожидаемо занимают вопросы политического и экономического характера.

Но есть и немного более «человечные» посты. В одном из таких Медведев, например, поздравляет подписчиков с Рождеством, в другом — с праздником 8 Марта.

Также в профилях премьер-министра есть сделанные им фотографии ландшафтов: известно, что Дмитрий Медведев любит фотографию. В своем видеоблоге он однажды признался , что начал фотографировать еще в детстве.

Дональд Трамп



Фото: Reuters

Как и у большинства других политиков в подборке, у нынешнего президента США есть личные аккаунты в Facebook (25,5 млн подписчиков), Instagram (13,7 млн подписчиков) и Twitter (61,8 млн подписчиков). Последним сервисом Трамп пользуется наиболее активно: новые посты выходят минимум по несколько раз в день. Можно сказать, что они даже стали национальным достоянием: из смешных твитов американского президента составили целую экспозицию.

Happy #CincoDeMayo ! The best taco bowls are made in Trump Tower Grill. I love Hispanics! https://t.co/ufoTeQd8yA pic.twitter.com/k01Mc6CuDI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 мая 2016 г.

В своих постах глава США не только рассказывает о повестке дня и о своем личном отношении к происходящим в стране и мире событиям, но и, например, поздравляет женскую сборную по футболу с победой в финале чемпионата мира по футболу.

Несколько раз случались и чуть более курьезные ситуации. В 2017 году из-за опечатки в твите Трамп случайно создал мем covfefe , а недавно по ошибке назвал принца Уэльского (prince of Wales) принцем Китов (prince of Whales).

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй



Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

У европейских политиков (в частности, у глав Германии, Франции и Великобритании) также есть профили в Facebook и Instagram. Правда, в сравнении с профилями других политиков в материале они выглядят чуть менее обезличенными. В них в основном публикуются фотографии и небольшие заметки, в которых речь идет только о внутренней и внешней политике государств.

Количество подписчиков также разнится. Например, на Instagram Макрона подписано 1,3 миллиона человек, а за Ангелой Меркель в этой соцсети следит около 930 тысяч пользователей. У Терезы Мэй в Instagram всего 156 тысяч подписчиков. Но эти три профиля объединяет то, что они служат важным каналом информации и пиара самих политиков. Даже, казалось бы, бытовые зарисовки (как, например, Меркель, играющая с младенцем, или Макрон, гладящий корову) призваны создавать определенный образ в глазах избирателей.

Виртуальные двойники Александра Лукашенко



Фото: Reuters

Президент Беларуси неоднократно заявлял, что у него нет личных профилей в социальных сетях, хотя пресс-секретарь Наталья Эйсмонт предлагала освоить их. Впрочем, это не мешает появлению в Instagram фальшивых аккаунтов Александра Лукашенко, на один из которых за сутки подписалось около 15 тысяч человек. Тогда анонимный автор обратился к архивным фото и опубликовал снимки со встреч с Жераром Депардье, Стивеном Сигалом и Петром Порошенко.

Сейчас в Instagram можно найти минимум три профиля, подписанных именем президента. В них публикуют фото, которые можно найти в СМИ или сообщениях пресс-службы правительства, с цитатами из новостей.

Личных страниц нет и у младшего сына президента Николая Лукашенко. В 2016 году глава Беларуси заявил , что «никаких страничек у Коли нет. И я не хочу, чтобы были, и запрещаю. Не надо сыну президента, особенно несовершеннолетнему, травмировать психику».

Хотя в мае в Instagram были созданы две страницы, которые якобы вел сам Николай, пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что, по ее сведениям, у него нет никаких аккаунтов ни в одной соцсети.