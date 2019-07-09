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Зеленский, Трамп и виртуальные двойники Лукашенко: что постят главы государств в своих соцсетях
Источник материала: Tut.by
Сегодня соцсети являются одним из важнейших источников информации для множества интернет-пользователей. Ими пользуются не только различные СМИ, но и официальные лица, включая президентов некоторых государств. Мы решили проверить, кто из последних использует соцсети активнее остальных политиков.
Владимир Зеленский
Одним из самых активных интернет-пользователей среди других политиков (во всяком случае, на постсоветском пространстве) можно назвать президента Украины — Владимира Зеленского.
У него есть личные профили в
Например о том, что шаурма может быть решением при плотном рабочем графике, или о важности спортивных тренировок.
Дмитрий Медведев
У нынешнего президента России Владимира Путина
Общее количество подписчиков на этих платформах уже превышает 11 миллионов пользователей. Центральное место в большинстве публикаций ожидаемо занимают вопросы политического и экономического характера.
Но есть и немного более «человечные» посты. В одном из таких Медведев, например, поздравляет подписчиков с Рождеством, в другом — с праздником 8 Марта.
Также в профилях премьер-министра есть сделанные им фотографии ландшафтов: известно, что Дмитрий Медведев любит фотографию. В своем видеоблоге он однажды
Дональд Трамп
Как и у большинства других политиков в подборке, у нынешнего президента США есть личные аккаунты в
В своих постах глава США не только рассказывает о повестке дня и о своем личном отношении к происходящим в стране и мире событиям, но и, например, поздравляет женскую сборную по футболу с победой в финале чемпионата мира по футболу.
Несколько раз случались и чуть более курьезные ситуации. В 2017 году из-за опечатки в твите Трамп случайно
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй
У европейских политиков (в частности, у глав Германии, Франции и Великобритании) также есть профили в Facebook и Instagram. Правда, в сравнении с профилями других политиков в материале они выглядят чуть менее обезличенными. В них в основном публикуются фотографии и небольшие заметки, в которых речь идет только о внутренней и внешней политике государств.
Количество подписчиков также разнится. Например, на
Виртуальные двойники Александра Лукашенко
Президент Беларуси неоднократно заявлял, что у него нет личных профилей в социальных сетях, хотя пресс-секретарь Наталья Эйсмонт
Сейчас в Instagram можно найти минимум три профиля, подписанных именем президента. В них публикуют фото, которые можно найти в СМИ или сообщениях пресс-службы правительства, с цитатами из новостей.
Личных страниц
Хотя в мае в Instagram были
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Решили проверить, кто из известных политиков пользуется соцсетями активнее остальных политиков.
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