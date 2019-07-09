Друзья становятся соперниками. БАТЭ начинает путь в Лиге чемпионов матчем против чемпиона Польши

Источник материала: Tut.by

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Борисовский БАТЭ начинает сегодня свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем второго квалификационного раунда против «Пяста» из Гливице. SPORT.TUT.BY рассказывает, чего ждать борисовчанам от соперничества с чемпионом Польши.

БАТЭ выпал худший жребий из всех возможных вариантов. Обычно этот этап чемпионы Беларуси проходят благодаря легким победам над полулюбительскими командами соперников. Была высока вероятность такого развития и сейчас, но вместо клубов из Уэльса, Исландии или с Фарерских островов Михаэль Хесельшвердт вынул для борисовчан шарик с действительно сложным соперником — «Пястом» из Гливице.

Единственная причина, почему чемпион Польши оказался в числе несеянных на столь раннем раунде, — низкий рейтинг самого «Пяста». До этого скромный клуб ни разу не играл в Лиге чемпионов, а обе попытки пробиться в групповой этап Лиги Европы заканчивались вылетами в первых раундах от «Карабаха» и «Гетеборга».



Фото: официальный сайт «Пяста»

Подопечные Алексея Баги все равно выходят на матч в статусе фаворитов, но серьезное сопротивление им обеспечено. В составе «Пяста» нет суперзвезд, а чемпионский титул команда взяла за счет четко выстроенной командной игры, надежной обороны и стабильности, которой так не хватало конкурентам.

Команда обычно играет по тактике 4−2−3−1 с двумя острыми фланговыми полузащитниками, но переходит на более прагматичные построения при обороне своих ворот. Самая сильная линия «Пяста» — защита. Правда, недавно клуб покинул ведущий центрдеф Александар Седлар, который решил попробовать силы в Испании. Команда также лишилась надежного опорника Томаша Йодловеца, атакующего вингера Матеша Мака и форвардов Михала Пападопулоса и Павла Томчика.

Потери очень серьезные, но костяк команды все же удалось сохранить. Лидерами команды являются словацкий вратарь Франтишек Плах, талантливый опорник Патрик Дзичек, форвард Петр Парзишек и атакующие полузащитники Херард Бадия, Жоэль Валенсия и Хорхе Феликс.



Фото: официальный сайт «Пяста»

Усилить клуб должны новички, среди которых выделяются испанский форвард Даниэль Акино, отыгравший даже 13 матчей в испанской примере, словацкие защитники Томаш Гук и Якуб Голубек, а также центральный полузащитник Себастьян Милевски, который обошелся «Пясту» в 125 тысяч евро.

Главным тренером «Пяста» вот уже два года является известный в Польше специалист Вальдемар Форналик, возглавлявший в сезоне-12/13 сборную Польши.

Интересно, что некоторое время командой из Гливице руководил чех Радослав Латал. Он заработал в Польше хорошую репутацию, а затем уехал в Брест, где не сильно впечатлил у руля «Динамо».



Вальдемар Форналик. Фото: официальный сайт «Пяста»

Свои домашние матчи «Пяст» проводит на одноименном стадионе, отреставрированном в 2011 году. Арена вмещает 10 037 человек, собирая аншлаги на матчах против топовых соперников. Наверняка заполненными будут трибуны и в ответной игре.

Интересно, что болельщики «Пяста» и БАТЭ давно ведут дружбу. Вот уже восемь лет борисовчане приезжают поддерживать в важных матчах клуб из Гливице, а те составляют компанию поклонникам «желто-синих» в выездных поединках еврокубках. Встреча в Польше будет теплой, если только ее не омрачат поклонники других команд из региона.

Фанатам БАТЭ даже составили памятку , в каких районах города им не следовало бы появляться.



Фото: официальный сайт «Пяста»

Букмекеры, признавая силу «Пяста», фаворитом противостояния считают все-таки борисовчан. Favbet дает коэффициент 1,5 на проход БАТЭ в следующий раунд, на проход «Пяста» — 2,49.

Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь коэффициенты следующие: победа БАТЭ — 1,73, ничья — 3,72, победа «Пяста» — 5,77.

SPORT.TUT.BY проведет текстовый онлайн матча, который начнется в 20.00.

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Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов Когда: 10 июля, 20.00 Где: «Борисов-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

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