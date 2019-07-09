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Друзья становятся соперниками. БАТЭ начинает путь в Лиге чемпионов матчем против чемпиона Польши
Источник материала: Tut.by
Борисовский БАТЭ начинает сегодня свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем второго квалификационного раунда против «Пяста» из Гливице. SPORT.TUT.BY рассказывает, чего ждать борисовчанам от соперничества с чемпионом Польши.
БАТЭ выпал худший жребий из всех возможных вариантов. Обычно этот этап чемпионы Беларуси проходят благодаря легким победам над полулюбительскими командами соперников. Была высока вероятность такого развития и сейчас, но вместо клубов из Уэльса, Исландии или с Фарерских островов Михаэль Хесельшвердт вынул для борисовчан шарик с действительно сложным соперником — «Пястом» из Гливице.
Единственная причина, почему чемпион Польши оказался в числе несеянных на столь раннем раунде, — низкий рейтинг самого «Пяста». До этого скромный клуб ни разу не играл в Лиге чемпионов, а обе попытки пробиться в групповой этап Лиги Европы заканчивались вылетами в первых раундах от «Карабаха» и «Гетеборга».
Подопечные Алексея Баги все равно выходят на матч в статусе фаворитов, но серьезное сопротивление им обеспечено. В составе «Пяста» нет суперзвезд, а чемпионский титул команда взяла за счет четко выстроенной командной игры, надежной обороны и стабильности, которой так не хватало конкурентам.
Команда обычно играет по тактике 4−2−3−1 с двумя острыми фланговыми полузащитниками, но переходит на более прагматичные построения при обороне своих ворот. Самая сильная линия «Пяста» — защита. Правда, недавно клуб покинул ведущий центрдеф Александар Седлар, который решил попробовать силы в Испании. Команда также лишилась надежного опорника Томаша Йодловеца, атакующего вингера Матеша Мака и форвардов Михала Пападопулоса и Павла Томчика.
Потери очень серьезные, но костяк команды все же удалось сохранить. Лидерами команды являются словацкий вратарь Франтишек Плах, талантливый опорник Патрик Дзичек, форвард Петр Парзишек и атакующие полузащитники Херард Бадия, Жоэль Валенсия и Хорхе Феликс.
Усилить клуб должны новички, среди которых выделяются испанский форвард Даниэль Акино, отыгравший даже 13 матчей в испанской примере, словацкие защитники Томаш Гук и Якуб Голубек, а также центральный полузащитник Себастьян Милевски, который обошелся «Пясту» в 125 тысяч евро.
Главным тренером «Пяста» вот уже два года является известный в Польше специалист Вальдемар Форналик, возглавлявший в сезоне-12/13 сборную Польши.
Интересно, что некоторое время командой из Гливице руководил чех Радослав Латал. Он заработал в Польше хорошую репутацию, а затем уехал в Брест, где не сильно впечатлил у руля «Динамо».
Свои домашние матчи «Пяст» проводит на одноименном стадионе, отреставрированном в 2011 году. Арена вмещает 10 037 человек, собирая аншлаги на матчах против топовых соперников. Наверняка заполненными будут трибуны и в ответной игре.
Интересно, что болельщики «Пяста» и БАТЭ давно ведут дружбу. Вот уже восемь лет борисовчане приезжают поддерживать в важных матчах клуб из Гливице, а те составляют компанию поклонникам «желто-синих» в выездных поединках еврокубках. Встреча в Польше будет теплой, если только ее не омрачат поклонники других команд из региона.
Фанатам БАТЭ
Букмекеры, признавая силу «Пяста», фаворитом противостояния считают все-таки борисовчан. Favbet
Что касается непосредственно сегодняшнего матча, то здесь коэффициенты следующие: победа БАТЭ — 1,73, ничья — 3,72, победа «Пяста» — 5,77.
SPORT.TUT.BY проведет текстовый онлайн матча, который начнется в 20.00.
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Борисовский БАТЭ начинает сегодня свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем второго квалификационного раунда против «Пяста» из Гливице. SPORT.TUT.BY рассказывает,...
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