Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Накануне Дня Независимости Республики Беларусь

в агрогородке Сейловичи открыли памятный знак

погибшим в годы Великой Отечественной войны

воинам-землякам. Событие было приурочено

к 75-летию освобождения Беларуси

от немецко-фашистских захватчиков.









Ни для кого не секрет, насколько разрушительной и беспощадной была та война! Сколько жизней она унесла с собой… Каждый белорусский город и поселок, каждая деревушка и улочка пропитаны болью и скорбью тех дней! Это событие сближает и объединяет людей, их память.

И чтобы увековечить эту память, пронести ее через многие поколения, вся Беларусь замерла в минуте молчания.

Вспомнили героев-защитников и в агрогородке Сейловичи. Причастен к открытию памятника здесь был каждый. С угодий местного сельхозпредприятия привезли валун. Впоследствии было решено преобразовать камень в настоящий символ памяти и скорби о тех, кто бескорыстно отдал жизнь за счастье и радость своих земляков.

Все затраты взяло на себя ОАО «Сейловичи».

Каждый из присутствующих здесь с замиранием сердца слушал председателя Сейловичского сельского исполкома Василия Чичко, военного комиссара Несвижского и Копыльского районов подполковника Андрея Морозова, учителя Сейловичского УПК д/с-СШ Веронику Ярошевич, чей дядя был участником тех страшных боев. Им и предоставилась честь открыть мемориальный знак.

Поздравил сельчан и директор школы Валерий Козубовский. Настоятель Ланского, Затурьянского и Куносовского приходов иерей Василий Кисель святой водой, словно слезами скорбящих родных, окропил камень.

Наряду со словами взрослых о памяти и мужестве воздух прорезали звонкие голоса детей. Школьники пришли сюда сказать «спасибо», но ценнее всех слов были их счастливые лица. Ради этого и отдали свою жизнь П.А. Белик, И.И. Войнич, И.А. Гуща, А.А. Дрожжа, П.В. Дашко и другие земляки.

Жители агрогородка вместе с гостями возложили к памятному знаку живые цветы. И пусть в эти минуты им никто не ответил, но каждый уходил отсюда с твердой уверенностью в том, что был услышан!

Дарья ПИВОВАРСКАЯ,

студентка факультета журналистики

Белгосуниверситета.