Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» в Несвижской центральной районной библиотеке имени Павла Пронузо проведен «круглый стол» с представителями органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий, общественных организаций Несвижского района. В активной дискуссии на тему «Курение как один из факторов развития заболеваний органов дыхания. Межведомственное взаимодействие в повышении самосознания и грамотности населения по профилактике вредных привычек» приняли участие представители Несвижского районного центра гигиены и эпидемиологии Ж.Н. Чернова и А.М. Макаревич, врач-валеолог Несвижской ЦРБ В.А. Ивашкевич, викарий Римско-Католического прихода Божьего Тела в г. Несвиже Е.В. Баланев и другие.





Ольга МАРЧЕНКО.