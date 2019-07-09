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6 мнений молодых парней и девушек о первой встрече. Куда идти, о чем говорить и как подать себя?

10.07.2019 08:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето — отличное время, чтобы закрутить романчик. Первое свидание в этом деле — вещь краеугольная, и накосячить здесь нельзя. Мы спросили у молодых девушек и парней, чего они ждут от первой романтической встречи. Прочтите внимательно, чтобы избежать ошибок. Спойлер: вы все равно запутаетесь и ничего не поймете!

Яна: «Приходить с цветами — зашквар»


19 лет, студентка.

— Идеальное свидание должно начаться с идеального приглашения: его не должно быть. Нужно как-то ненавязчиво позвать на прогулку, чтобы я не нервничала и не думала, как одеться и накраситься. Приятно, если меня заберут на автомобиле: я не люблю общественный транспорт.

Мне не нравится, когда парень открыто флиртует. Он должен быть легким собеседником, и в первую очередь — другом, приятным в общении. Я должна чувствовать себя с ним спокойно, а не подыскивать нужные слова. Не должно быть разговоров о «бывших» и работе: беседа должна идти как у старых знакомых, даже если вы общаетесь два дня.

Пусть молодой человек будет одет опрятно, комфортно. Он не должен идти на первое свидание с цветами, потому что это зашквар. Прогулка может быть самой обычной — можно зайти в бар к знакомым или выпить кофе. Я считаю, что молодой человек должен платить за меня, и я прослежу за тем, оставил ли он чаевые — это принципиальный момент.

При этом фраза «заказывай все что хочешь» может убить свидание, это просто ужасно. Первая встреча вообще не должна быть в месте, где едят: можно выпить кофе или вино, но не жевать пиццу или пасту, потому что многим людям некомфортно есть при малознакомых людях.

Когда свидание подходит к логическому завершению, приятно, если парень говорит: «Класс, мы круто провели время». Еще совет парням: никогда не говорите фразы в духе «ну, в принципе, ты мне понравилась, давай встретимся еще раз». Человек тебе может дать «пять» или легко приобнять, но не лезть с поцелуями на прощание.

Владислав: «Не рассчитываю на физическую близость»


20 лет, студент.

— Первое свидание — вещь совершенно непредсказуемая. Вот многие говорят, мол, хочешь завоевать даму — четко распланируй, куда вы пойдете и о чем будете говорить. Но это же невозможно! Да, есть дамы, которые любят посидеть, послушать, помолчать и изредка что-то сказать, в духе «ясно». Но такой контингент мы не рассматриваем.

Когда ты понимаешь, что имеешь дело с необычной и интересной личностью, то чего-то конкретного ждать особо и не приходится. Просто плывешь по течению, и кто знает, куда оно тебя занесет.

Лично я от первого свидания жду приятного общения, полного дискуссий и юмора, причем с обеих сторон. Я не рассчитываю на какую-то физическую близость: того факта, что человек захочет дальнейшего общения со мной (и меня в том числе), для первого свидания более чем достаточно.

Но как оно будет по факту — вопрос. Может, все закончится дружеской «пятюней» и разочарованным выражением лица: «Пятюня, серьезно? Девочка моя, сколько тебе лет?». А может, все завершится постелью, но с таким же разочарованным лицом.

Анастасия: «Свидание в кино — не лучший вариант»


21 год, менеджер по работе с клиентами.

— Идеальная первая встреча — это кино под открытым небом в теплый день, с вином и какими-нибудь вкусняшками. И чтобы никуда не нужно было с этим тащиться: просто на машинке приехала, посмотрела крутой фильм, пообнималась и поговорила. Свидание — это не только про то, чтобы что-то сделать вместе, но и про разговор, узнавание друг друга.

Для первой встречи подойдет и поход в какой-то ресторан. Что-то типа Svobody.4 или Pinky Bandinsky. Если девушка после работы голодная, то ты ее покормишь, вы пообщаетесь и посидите в действительно приятном месте, которое задает нужную атмосферу.

Первое свидание в кинотеатре — не лучший вариант, потому что вы посмотрите фильм и разойдетесь. Но если после фильма пойдете гулять, то у вас уже есть почва для обсуждения. Парень должен уметь поддерживать разговор. Половина моих свиданий состояла из того, что я разговариваю с человеком, а из него и слова не вытащить — все, такое мне неинтересно.

Мне хочется видеть человека, который придет на свидание не в спортивках и не в майке-алкоголичке. В принципе, прийти на первое свидание с цветами клево: но только не с красными розами — это пошло. Конечно, есть девушки, которым не нравятся букеты, но это можно пронюхать с помощью инстаграма.

Если меня письменно пригласят на свидание, но сделают это безграмотно, то я не пойду — оцениваю людей по мозгам. Хочется видеть ухоженного, эрудированного человека с хорошим чувством юмора, который, например, не будет смеяться над тем, что я веган. Если в том же инстаграме я увижу заявления человека о том, как он любит мясо, то никуда с ним не пойду — просто из-за того, что он не примет мою позицию. Уважать мой выбор нужно, и я буду ждать этого даже на первом свидании.

Егор: «При встрече мемом не отпишешься»


20 лет, студент.

— Главные надежды, ожидания и прочие ощущения, связанные с первым свиданием, — это чтобы человек хотя бы в общих чертах соответствовал ожиданиям. И это не столько внешности касается, сколько характера.

Бывало несколько раз, что ты вроде как нормально общаешься с девушкой, вы назначаете встречу. Но на свидании оказывается, что вы вообще друг друга не так представляли. При живой встрече мемом не отпишешься и трек не скинешь.

Грубо говоря, если вы в итоге получаете тех, за кем пришли, то программа-минимум для первого свидания уже выполнена.

Даша: «Надо хорошо выглядеть и пахнуть»


Фото из личного архива

21 год, копирайтер.

— На первом свидании я жду спутника, который будет хорошо выглядеть и пахнуть. Как минимум у него должна быть чистая голова и ухоженные, не обгрызенные ногти, опрятная одежда и обувь. К сожалению или к счастью, мы встречаем человека по одежке — от этого зависит первое впечатление, и я сразу обращу внимание на внешний вид человека.

Важна программа, которую построит парень. Одно дело — когда он просто зовет гулять в парке, и совсем другое, когда после парка вы идете есть мороженное и кататься на колесе обозрения. Я бы обратила внимание на то, насколько парню хочется сделать этот день запоминающимся.

Если на первое свидание я иду с парнем в кино, то хочется, чтобы он показывал, что я ему симпатична. Касался плечом моего плеча, поглядывал на меня. Еще классно, когда парень провожает девушку или сажает ее в автобус и смотрит ему вслед — вариант для тех, кто живет на разных концах города.

Я жду, что на первом свидании парень будет шутить и развлекать меня. И я не хочу, чтобы на первое свидание несли какие-то цветы. Цветы я хочу получать без повода, просто по настроению.

Смутилась бы, если б парень на первой встрече повел меня в бар. От первого свидания хочется максимум романтики: девушки живут эмоциями, их должно быть много. Поэтому я в том числе не хочу, чтобы он на первом свидании вел меня к себе — нужна романтика и что-то запоминающееся.

Максим: «Целоваться на первом свидании не обязательно»


21 год, студент.

— На первом свидании я жду от девушки того же, что она из себя представляет в интернете.

Совпадение образа в жизни и в Сети — это важно, так ты понимаешь, склонен ли человек себя приукрашивать.

Для меня нехарактерно прибегать к каким-то условностям. Если мне с девушкой хорошо, мы можем тусить столько, сколько у нас есть свободного времени. Можем пойти в кино, музей и потом гулять, пока есть тема для разговора. И если между нами искра пробежала, но девушке нужно куда-то бежать и она для этой встречи может выделить всего 20 минут, то это не большая беда.

Я старомоден, и для меня абсолютно не обязательно спать на первом свидании, даже целоваться. Можно за руки подержаться — это физический контакт, который важен для меня, но чего-то более серьезного от первого свидания я никогда не жду. Даже если я провожаю девушку до дома, не факт, что мы будем целоваться возле подъезда. С другой стороны, я не закомплексован и открыт экспериментам. Я рад всему, что может произойти.

Для меня нехарактерно молчать на первом свидании. Даже через «левые» темы можно выйти на то, что интересно, но моя фобия — это что мы просто будем идти и молчать. Так пошло еще со школьных времен, когда с девушкой особо не о чем говорить. А если вы еще и за руки не держитесь, то это полный ужас.

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