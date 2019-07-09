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С сегодняшнего дня в Гомеле закрывается движение транспорта по улице Кожара
Источник материала: Tut.by
Автомобилистам придется корректировать свой маршрут — на улице Кожара несколько дней будет закрыто движение,
Движение для транспорта закрыли с 8.00 10 июля до 23.30 часов 18 июля.
Ограничения связаны с ремонтом участка теплосети на улице Мазурова.
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Автомобилистам придется корректировать свой маршрут.
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