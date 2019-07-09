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ТехИнноПром 2019

10.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 17.09.2019г. по 20.09.2019 г. будет проведена 22-й международная выставка ”ТехИнноПром 2019“Место проведения: Футбольный манеж (Минск, Беларусь).

https://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2914

 
Теги: Минск
 
 
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С 17.09.2019г. по 20.09.2019 г. будет проведена 22-й международная выставка ”ТехИнноПром 2019“Место проведения: Футбольный манеж (Минск, Беларусь)....
 
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