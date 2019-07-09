|
ТехИнноПром 2019
10.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
С 17.09.2019г. по 20.09.2019 г. будет проведена 22-й международная выставка ”ТехИнноПром 2019“Место проведения: Футбольный манеж (Минск, Беларусь).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 17.09.2019г. по 20.09.2019 г. будет проведена 22-й международная выставка ”ТехИнноПром 2019“Место проведения: Футбольный манеж (Минск, Беларусь)....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)