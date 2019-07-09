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Дальнобойщик из Беларуси мог утонуть в озере в Германии
10.07.2019 08:33 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Погибшего заметил случайный прохожий. Он обратился к правоохранителям,
Обстоятельства смерти выясняются.
Предположительно погибший – 34-летний дальнобойщик из Беларуси. Мужчину искали возле Бенсхайма с 6 июля.
В субботу мужчина припарковался и пошел на пляж. В последний раз его видели в промежутке между 18.00 и 19.00. На берегу нашли одежду и телефон мужчины.
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Тело мужчины обнаружили в озере Бенсхайма – города в земле Гессен.
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