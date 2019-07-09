Дальнобойщик из Беларуси мог утонуть в озере в Германии

Погибшего заметил случайный прохожий. Он обратился к правоохранителям, сообщает издание presseportal.de.

Обстоятельства смерти выясняются.

Предположительно погибший – 34-летний дальнобойщик из Беларуси. Мужчину искали возле Бенсхайма с 6 июля.

В субботу мужчина припарковался и пошел на пляж. В последний раз его видели в промежутке между 18.00 и 19.00. На берегу нашли одежду и телефон мужчины.

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