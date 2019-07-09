Свет в конце тоннеля: что наука знает об ощущениях людей перед смертью

Источник материала: Tut.by

Околосмертные переживания или околосмертный опыт — это субъективные переживания человека наподобие выхода из тела, мистических явлений, эйфории. Они могут возникнуть как у людей, переживших действительно опасные для них ситуации, так и у тех, кому не грозила смертельная опасность. 42.TUT.BY изучил некоторые исследования, посвященные этому феномену, и постарался ответить на важные вопросы о том, что же мы чувствуем перед смертью.



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Что ощущают люди перед смертью?

Мы ранее рассказывали , что около 10% людей, принявших участие в исследовании группы ученых из Дании, Германии и Норвегии, ощущали «мистические предсмертные переживания».

Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мысли (65%), очень яркие чувства (63%) и чувство отделенности от своего тела или нахождения вне его (53%).

Исследовательская группа по-разному описывала «чувство полного покоя», когда их «отделяющаяся от тела душа» слышала пение ангелов, осознавала, что она находится вне тела, видела, как их жизнь пролетает перед ними, и находилась в темном туннеле с ярким светом в конце. Другие говорили о том, что ощущали рядом присутствие другого человека или демона, сидящего на груди, пока они были парализованы и не могли двигаться. 73% участников исследования сообщили, что это был неприятный опыт.

В ходе исследования ученые установили связь между околосмертными переживаниями и сонным параличом — переходным состоянием между бодрствованием и сном, которое часто сопровождается жуткими и необычно сильными галлюцинациями. Дело в том, что в фазе быстрого сна мозг работает так же активно, как и во время бодрствования, и посылает спинному сигналы, ограничивающие движения тела — иначе человек может пытаться бежать или драться во время сна. При пробуждении в этой фазе человек может столкнуться с сонным параличом, а также зрительными и слуховыми галлюцинациями.

Люди действительно покидают свое тело?



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Нет. Это было подтверждено в ходе эксперимента 2001 года, который Сэм Парния совместно с другими исследователями провел, чтобы получить подтверждения реальности внетелесных околосмертных переживаний.

Для этого на полках в операционной были закреплены специальные символы, которые были видны лишь сверху. Парния опросил 63 пациента, побывавших в этом помещении. Из них двое сообщили о внетелесном опыте, но ни один не упомянул о символах на полках.

Почему мы это испытываем?



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Американские ученые выдвинули теорию , что причиной ярких видений во время клинической смерти может быть всплеск электрической активности в головном мозге.

В результате исследования, проведенного на крысах, было выяснено, что незадолго до смерти у животных фиксируется высокий уровень мозговых волн. В частности, в течение первых 30 секунд после остановки сердца у подопытных крыс наблюдался сильный всплеск активности мозга, который имел признаки, связанные с сильно возбужденным мозгом.

Скорее всего, повышенный уровень активности мозга и приводит к распространенным галлюцинациям, которые описывают люди, пережившие клиническую смерть. Можно предположить, что умирающий человеческий мозг в свои последние секунды проявляет даже большую нейрофизиологическую активность, чем в ясном сознании. Этим и можно объяснить реалистичность околосмертных переживаний.

В подтверждение этой теории можно привести исследование 2009 года, что у людей во время остановки сердца также происходит всплеск нейроактивности мозга.

Нужно ли быть при смерти, чтобы почувствовать околосмертные ощущения? Как ни странно, нет. В публикации Scientific American говорится, что, согласно данным опроса Gallup, около 3% населения США описывали свои околосмертные ощущения. Однако исследование 58 пациентов, которые рассказали о подобном опыте, обнаружило, что 30 из них не находились под угрозой смерти, хотя большинство думало обратное.

Как уже говорилось выше, ощущение, будто вы вне своего тела, часто возникает во время фазы быстрого сна. Исследование 2005 года показало, что чувство деперсонализации может быть спровоцировано стимуляцией правого височно-теменного соединения в мозге.

Плюс было доказано, что ряд лекарственных и рекреационных лекарств, например анестетик, применяемый при наркозе, способны вызывать эйфорию, часто ощущаемую при околосмертных переживаниях.

Объяснение есть даже свету в конце тоннеля. Хотя конкретные причины остаются неясными, этот образ может возникать при замедлении поступления крови и кислорода к глазам, как это бывает при стрессе и дефиците кислорода, характерных для клинической смерти.

Сохраняется ли сознание в момент смерти?



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В 2017 году портал LiveScience опубликовал данные исследования специалистов из Школы медицины Лангоне при Нью-Йоркском университете. Они считают, что человек в момент своей смерти может оставаться в полном сознании, даже если его тело уже не подает признаков жизни.

К этому заключению ученые пришли, изучив истории пациентов, которые были реанимированы после перенесенной остановки сердца в ряде клиник США и Европы. Специалисты отмечают, что при остановке сердца в мозг перестает поступать кровь, и функция данного органа прекращается за очень короткий отрезок времени. Но анализ историй реанимированных пациентов показал, что многие из них слышали и даже видели происходящее вокруг них после объявления о смерти — об этом говорят записи воспоминаний людей, переживших клиническую смерть.

Вместе с тем ученые отмечают, что после этого ужасного опыта многие люди становятся более альтруистичными, начинают оказывать помощь другим и обретают новый смысл жизни.