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Свет в конце тоннеля: что наука знает об ощущениях людей перед смертью
Источник материала: Tut.by
Околосмертные переживания или околосмертный опыт — это субъективные переживания человека наподобие выхода из тела, мистических явлений, эйфории. Они могут возникнуть как у людей, переживших действительно опасные для них ситуации, так и у тех, кому не грозила смертельная опасность. 42.TUT.BY изучил некоторые исследования, посвященные этому феномену, и постарался ответить на важные вопросы о том, что же мы чувствуем перед смертью.
Что ощущают люди перед смертью?
Мы ранее
Опыт, о котором чаще всего сообщали участники исследования, включал: ненормальное восприятие времени (87%), исключительную скорость мысли (65%), очень яркие чувства (63%) и чувство отделенности от своего тела или нахождения вне его (53%).
Исследовательская группа по-разному описывала «чувство полного покоя», когда их «отделяющаяся от тела душа» слышала пение ангелов, осознавала, что она находится вне тела, видела, как их жизнь пролетает перед ними, и находилась в темном туннеле с ярким светом в конце. Другие говорили о том, что ощущали рядом присутствие другого человека или демона, сидящего на груди, пока они были парализованы и не могли двигаться. 73% участников исследования сообщили, что это был неприятный опыт.
В ходе исследования ученые установили связь между околосмертными переживаниями и сонным параличом — переходным состоянием между бодрствованием и сном, которое часто сопровождается жуткими и необычно сильными галлюцинациями. Дело в том, что в фазе быстрого сна мозг работает так же активно, как и во время бодрствования, и посылает спинному сигналы, ограничивающие движения тела — иначе человек может пытаться бежать или драться во время сна. При пробуждении в этой фазе человек может столкнуться с сонным параличом, а также зрительными и слуховыми галлюцинациями.
Люди действительно покидают свое тело?
Нет. Это было подтверждено в ходе
Для этого на полках в операционной были закреплены специальные символы, которые были видны лишь сверху. Парния опросил 63 пациента, побывавших в этом помещении. Из них двое сообщили о внетелесном опыте, но ни один не упомянул о символах на полках.
Почему мы это испытываем?
Американские ученые
В результате исследования, проведенного на крысах, было выяснено, что незадолго до смерти у животных фиксируется высокий уровень мозговых волн. В частности, в течение первых 30 секунд после остановки сердца у подопытных крыс наблюдался сильный всплеск активности мозга, который имел признаки, связанные с сильно возбужденным мозгом.
Скорее всего, повышенный уровень активности мозга и приводит к распространенным галлюцинациям, которые описывают люди, пережившие клиническую смерть. Можно предположить, что умирающий человеческий мозг в свои последние секунды проявляет даже большую нейрофизиологическую активность, чем в ясном сознании. Этим и можно
В подтверждение этой теории можно привести
Нужно ли быть при смерти, чтобы почувствовать околосмертные ощущения? Как ни странно, нет. В публикации
Как уже говорилось выше, ощущение, будто вы вне своего тела, часто возникает во время фазы быстрого сна.
Плюс было доказано, что ряд лекарственных и рекреационных лекарств, например анестетик, применяемый при наркозе, способны вызывать эйфорию, часто ощущаемую при околосмертных переживаниях.
Объяснение есть даже свету в конце тоннеля. Хотя конкретные причины остаются неясными, этот образ может возникать при замедлении поступления крови и кислорода к глазам, как это бывает при стрессе и дефиците кислорода, характерных для клинической смерти.
Сохраняется ли сознание в момент смерти?
В 2017 году портал LiveScience
К этому заключению ученые пришли, изучив истории пациентов, которые были реанимированы после перенесенной остановки сердца в ряде клиник США и Европы. Специалисты отмечают, что при остановке сердца в мозг перестает поступать кровь, и функция данного органа прекращается за очень короткий отрезок времени. Но анализ историй реанимированных пациентов показал, что многие из них слышали и даже видели происходящее вокруг них после объявления о смерти — об этом говорят записи воспоминаний людей, переживших клиническую смерть.
Вместе с тем ученые отмечают, что после этого ужасного опыта многие люди становятся более альтруистичными, начинают оказывать помощь другим и обретают новый смысл жизни.
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Узнали, выходит ли душа из тела и можем ли мы испытать эти ощущения, не умирая
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