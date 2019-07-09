«Любой мужчина - бог, а бога нельзя переделывать». Мнение о том, почему мужчины столько требуют от женщин

Источник материала: Tut.by

На днях Татьяна Толстая на своей странице в фейсбуке опубликовала увиденное в Cети объявление о поиске партнерши для пробежек. Текст этого опуса заставил призадуматься не только известную писательницу, но и нашего колумниста Анну Петрову.

Итак, автор объявления предъявляет к потенциальной соратнице следующие требования: от 30 до 40 лет, незамужняя, без детей. Самому радетелю за здоровый образ жизни, к слову, 46, но ровесница или женщина постарше, по его мнению, видимо, во время пробежки может отбросить копыта.



Фото: facebook.com/leprumus

В комментариях быстренько набросали аналогичных примеров из личного опыта. Вот, например, мужчина ищет женщину для серьезных отношений. Ты: без детей, никогда не выпивала, никогда не курила, никаких домашних животных, никаких растений дома, никакого телевизора, никаких подруг, никаких обсуждений своего мужчины, удаляешь аккаунты во всех социальных сетях, регулярно выгружаешь маркеры гугл-карты со смартфона, родители с обеих сторон никак не участвуют в отношениях, дома — минимум твоих вещей. В обсуждениях смеются, что в первый же день знакомства этот мужчина запрет избранницу в подвале, но не факт, что это нужно воспринимать как шутку.





Не новость, что на сайтах знакомств мужчины выкатывают к потенциальным кандидаткам многосложные списки требований. Чего там только не увидишь: и желаемый размер груди указывают, и отсутствие сексуального опыта приветствуют, и хотят, чтоб сиротой была, или наоборот: рассматривают кандидаток только из полных, благополучных семей.

Изучив рынок потенциальных женихов, можно заметить некие общие черты и вывести примерную формулу идеальной спутницы жизни. Одно из первых мест в списке пунктов требований занимает возраст будущей избранницы. Как правило, вне зависимости от собственного года рождения мужчины ограничивают возрастные рамки 25−27 годами.

Если жених совсем уж немолод, он может щедро поднять невесте планку до 30−35 лет. Как говорил Дибров, жену лучше брать со школьной скамьи, пока она не испорчена.



Гиф: gifer.com

Если возраст потенциальной невесты «ок», мужчину волнует наличие таких качеств, как хозяйственность и заботливость , что на самом деле означает: она должна сочетать в себе функции домработницы и мамы. И здесь даже можно сделать скидку на ее внешность и 28 лет, потому что завести молодую красавицу-любовницу труда не составит. А вот борщи и пирожки с капустой сами себя не приготовят.

Еще одно лидирующее в списке требований качество — «скромная». Под этим нужно понимать: нетребовательная и послушная. Скромная жена ничего не просит, а тихонько печет по утрам блинчики, потому что знает, кто в доме хозяин и где ее место.

Кроме того, во времена феминизма, бодипозитива и оверсайзных свитшотов мужчины еще больше начали ценить женственность. В это понятие можно впихнуть все что угодно. Например, ухоженная внешность, никаких небритых ног. Летящие платья, юбки, шпильки, никаких кроссовок, никаких балахонов. Стройная фигура, отказ от фастфуда и сахара — только листья салата, только вода. Недавно в социальных сетях мужчина жаловался на то, что девушка его объедает и он от этого очень расстраивается, — не надо так.

Неудивительно, что по мотивам мужских пожеланий создается несметное количество советов и инструкций, посвященных тому, как привлечь мужчину. Как правило, их можно разделить на две большие категории: первая — как сделать так, чтобы мужчина на вас женился, вторая — как себя вести, чтобы мужчина от вас не ушел.



Фото: pinterest.com

То есть сначала зааркань, потом удержи. В жанре селфхелп-литературы огромную нишу занимают книги вроде «Как влюбить его в себя», «Как найти мужчину своей мечты», «Как выйти замуж». Пока мужчины ходят на бизнес-тренинги, женщинам предлагают курсы ведической женственности и кулинарные мастер-классы. Спасибо, что не курсы кройки и шитья.

Если пробежаться по всем этим советам, инструкциям и видеоурокам, можно заметить, что они довольно-таки однообразны. Например, чтобы мужчина пошел за женщиной на край света, ей следует больше слушать, меньше говорить, восторженно охать и в нужный момент понимающе кивать.























Чтобы мужчина «увидел в вас будущую хозяйку», нужно радовать его сложными блюдами собственного приготовления. Еще один популярный совет — не быть предсказуемой, больше удивлять! Например, «он флиртовал с другой и ждет стандартной женской реакции: слез, обид, истерики», а вы, такая, хоп — и с улыбочкой ему щец горяченьких.

Также специалисты по части отношений советуют нам хвалить мужчину и восхищаться им по всякому поводу, ни в коем случае не претендовать на его свободу, разделять его интересы: если он любит походы с комарами, забудьте о пятизвездочных отелях.

«Настоящая женщина мягко приглашает мужчину в сказку "Герой и Принцесса", создает иллюзию трогательной беззащитности и ранимости, пробуждая в мужчине желание совершать поступки, результатом которых будут ее восторженные глаза и восхищение им».



Скриншот с сайта greatpicture.ru

Все советы сводятся к одному: женщина должна посвятить всю себя служению мужчине, «позволить ему быть лидером». Но главное, они подразумевают игру и притворство, поддерживают мнение о том, что мужчина стоит на ступень выше женщины, что она нуждается в нем куда больше, чем он в ней. Следовательно, ей и стараться.

Кроме того, все эти советы и инструкции адски поддерживают гендерные стереотипы, где стандартная женская реакция — это всегда «слезы, обиды, истерики», где кухня — это только женская обязанность, где женское дело — молчать и слушать. Женщин зачем-то выставляют полными дурочками, которые ни о чем, кроме маникюра и восковой депиляции бикини, говорить не способны. Общаться на тему компьютеров и автомобилей им даже не стоит пытаться, но зато это отличный повод обратиться за помощью к мужчине, тем самым дав ему возможность почувствовать себя «экспертом и учителем».



Гиф: gifer.com

Серьезных тем вроде политики и религии в разговорах с мужчинами советуют вовсе избегать, потому что если мнения не совпадут, это не добавит женщине баллов в ее рейтинге.

Так стоит ли удивляться, что мужчины выкатывают те самые фантастические счета к женщинам? Что они открыто говорят о том, что сами могут быть какими угодно — и страшными, и толстыми, и неухоженными, и скучными, и агрессивными, тогда как нам придется приложить максимум усилий, чтобы их завлечь и удержать.

Кто больше предложит — той и мужчину. Все честно?

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