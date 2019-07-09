Reuters: Си Цзиньпин призывает китайских чиновников не тратить «целый день на еду»

enovosty.com . Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что китайские чиновники не должны использовать борьбу с коррупцией в качестве предлога, чтобы сидеть сложа руки и ничего не делать, бездельничать и «тратить целый день на еду», — сообщает Бен Бланчард в издании Reuters, информирует





С тех пор, как Си Цзиньпин начал свою войну со взяточничеством, партия и правительство неоднократно ругали чиновников, которые считают, что могут избежать наказания, пытаясь оставаться в тени и не выполняя свою работу. «Будь храбрым, чтобы справляться с тяжелым грузом, ломать крепкие орехи и брать горячую картошку», — сказал Си Цзиньпин. «Не будьте глупыми чиновниками, которые политически апатичны и делают что-то нерешительно. Не будьте ленивыми чиновниками, которые целый день едят и бездельничают», — добавил президент Китая.









Си Цзиньпин пообещал преследовать в его борьбе с коррупцией как «тигров», так «мух», имея в виду как высоких чиновников, так и простых бюрократов. С 2000 года в Китайской народной республике было расстреляно за коррупцию около 10 тысяч чиновников, а 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.





Напомним, в Китае усилия по борьбе с коррупцией сосредоточены не только на борьбе со взяточничеством и использованием государственных денег для финансирования роскошного образа жизни, но и на борьбе с теми, у кого отсутствует политическая лояльность или кто публично выражает сомнения по поводу политики партии.



