- 45-я минута, штрафной в пользу "Витебска". Удар выполняет Кирилл Печенин. Мяч после сильного удара попадает в руку Александру Нойоку, от нее отражается в землю и затем оказывается в руках Александра Гутора. В этом моменте судья ошибся, не назначив пенальти в ворота брестчан за игру рукой. Кроме того, так как мяч летел в створ ворот, арбитр должен был показать Нойоку желтую карточку. Почему не красную? Потому что за спиной Нойока находился вратарь, у которого была возможность отразить удар, что и произошло.





Далее. 70-я минута матча. Момент, на который в принципе никто не обращал внимания. Тем не менее мы не можем его обойти стороной. После навеса с левого фланга атаки Дмитрий Гущенко кулаком выносит мяч. Но неудачно – мяч попадает под удар Роману Юзепчуку, нападающему брестского "Динамо", но тот бьет выше ворот. В этом моменте судья также должен был назначить 11-метровый удар, в ворота "Витебска", за прыжок Гущенко на соперника. Желтая карточка в данном случае не показывается, так как в действиях вратаря все-таки присутствовала попытка игры в мяч.









В данном эпизоде хочу обратить ваше внимание на важный нюанс. Пенальти в подобных случаях назначается, если мяч находится в поле. Если же в момент нарушения мяч покинул пределы поля, но нарушитель наказывается желтой или красной карточкой в зависимости от тяжести поступка. В нашем же случае, хотя мяч был послан выше ворот, в момент нарушения (это видно на стоп-кадре) он все еще остается в пределах поля.



