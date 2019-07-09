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БФФ: в матче "Витебск" — "Динамо-Брест" рефери Кульбаков ошибочно не назначил два пенальти

10.07.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава департамента судейства и инспектирования БФФ Андрей Чепа в программе "Судите с нами" озвучил решение судейско-экспертной комиссии относительно работы Алексея Кульбакова в матче "Витебск" — "Динамо-Брест". В частности, была дана оценка скандальному эпизоду с игрой рукой Александра Нойока.

- 45-я минута, штрафной в пользу "Витебска". Удар выполняет Кирилл Печенин. Мяч после сильного удара попадает в руку Александру Нойоку, от нее отражается в землю и затем оказывается в руках Александра Гутора. В этом моменте судья ошибся, не назначив пенальти в ворота брестчан за игру рукой. Кроме того, так как мяч летел в створ ворот, арбитр должен был показать Нойоку желтую карточку. Почему не красную? Потому что за спиной Нойока находился вратарь, у которого была возможность отразить удар, что и произошло. 

Далее. 70-я минута матча. Момент, на который в принципе никто не обращал внимания. Тем не менее мы не можем его обойти стороной. После навеса с левого фланга атаки Дмитрий Гущенко кулаком выносит мяч. Но неудачно – мяч попадает под удар Роману Юзепчуку, нападающему брестского "Динамо", но тот бьет выше ворот. В этом моменте судья также должен был назначить 11-метровый удар, в ворота "Витебска", за прыжок Гущенко на соперника. Желтая карточка в данном случае не показывается, так как в действиях вратаря все-таки присутствовала попытка игры в мяч. 


В данном эпизоде хочу обратить ваше внимание на важный нюанс. Пенальти в подобных случаях назначается, если мяч находится в поле. Если же в момент нарушения мяч покинул пределы поля, но нарушитель наказывается желтой или красной карточкой в зависимости от тяжести поступка. В нашем же случае, хотя мяч был послан выше ворот, в момент нарушения (это видно на стоп-кадре) он все еще остается в пределах поля.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Глава департамента судейства и инспектирования БФФ Андрей Чепа в программе "Судите с нами" озвучил решение судейско-экспертной комиссии относительно работы...
 
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