"Белсат" . Об этом говориться в протоколе опроса премьер-министра правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, обнародованного на слушаниях в Люксембурге в рамках сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, передает





Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза мл. рассказал, как по мнению Ахмеда Закаева развивались события в 2011 году:





«В разгар протестов, в разгар Болотной Путин с Золотовым отправились в Чечню и там была дана прямая команда Кадырову организовать убийство лидеров российской оппозиции. Я давно не работаю журналистом, но у меня есть давняя журналистская привычка все перепроверять. И первое, что я сделал, когда увидел показания Закаева, я стал перепроверять, а был ли Путин в Чечне в конце 2011 года. И я долго не мог ничего найти в открытых источниках. И вдруг наткнулся на очень короткое сообщение в агентстве РИА-новости, что Путин был в Чечне прямо 20 декабря 2011 года. Напомню, это день чекиста и для господина Путина это святой день, который он обычно проводит со своими коллегами. Вот в 2011 году он решил в это день поехать и провести социально-экономической совещание в Гудермесе».









Источники Ахмеда Закаева утверждают: в тот момент, когда еще премьер Владимир Путин на совещании в Гудермесе говорил о том, что прекращение дополнительного финансирования кавказской республики приведет к возобновлению братоубийственной войны и был сделан заказ на убийство российских оппозиционеров.





Тогда же было принято решение посадить по придуманным обвинениям двух других политиков: Сергея Удальцова и Алексея Навального, утверждает источник. Примерно через год после этой встречи начался суд над Навальным по делу Кировлеса. Сергей Удальцов был осужден за организацию массовых беспорядков на Болотной в 2013 году, в 2017 он вышел на свободу. Как утверждает председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза получив эту информацию Закаев немедленно сообщил об угрозе политикам.













На сегодня Закаев – единственный из свидетелей, кто лично и много лет был знаком с людьми, о которых говорится в его показаниях, с Рамзаном Кадыровым и Адамом Делимхановым. У него и сейчас есть достаточное количество источников на территории самой республики, в том числе в ближнем окружении Кадырова на которое он и ссылается.





Серьезно к угрозе своей жизни отнесся только Гарри Каспаров, который в 2012 году покинул Россию, а в 2013 объявил, что не собирается возвращаться. Ответ на вопрос, почему решение, принятое в конце 2011 года было реализовано только в 2015 возможно даст надзорная комиссия ОБСЕ, которая в течении следующего года будет заниматься делом Бориса Немцова.