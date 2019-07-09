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«Охотники на мигрантов» избили в Белостоке жителя Гродно
Источник материала: Партизан
Активиста из Гродно Александра Лаврентьева и российского активиста Олега Савина избили в Белостоке. Оба были в майках с изображением Погони и надписью Belarus, пишет
Мужчины сейчас временно работающих в Польше. События происходили рядом с общежитием, где они живут.
Как рассказал Александр Лаврентьев, нападение произошло вечером 29 июня. Они с другом отдыхали около общежития. Вдруг подошла компания неизвестных молодых людей и без видимой причины начала избивать других молодых людей, которые были рядом.
Когда те убежали, нападавшие переключились на Лаврентьева и Савина. Били по туловищу, лица, голове. Нападавшие — мужчины в возрасте 25-30 лет, их было 4 или 5. Во время драки ребята повторяли: «Поезжайте домой. Мы еще вернемся». Кто-то угрожал порвать майку с Погоней.
В упомянутых общежитиях на улице Звежинецкой живут иностранцы, приехавшие в Белосток на заработки.
Завели уголовное дело. Нашли ли нападавших, пострадавшие ребята пока не знают.
По их словам, ранее о драках на национальной почве в этом районе Белостока не было слышно.
Александр Лаврентьев известен перфомансами в Гродно, когда он одевался в тюремную робу, чтобы заявить об ограничении своих прав, и ставил палатку перед городской администрацией, чтобы привлечь внимание к жилищным проблемам в городе.
Олег Савин после аннексии Крыма устроил акцию в Калининграде перед местной администрацией, подняв немецкий флаг.
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Активиста из Гродно Александра Лаврентьева и российского активиста Олега Савина избили в Белостоке. Оба были в майках с изображением Погони и надписью Belarus,...
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