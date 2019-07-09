«Охотники на мигрантов» избили в Белостоке жителя Гродно

Мужчины сейчас временно работающих в Польше. События происходили рядом с общежитием, где они живут.





Как рассказал Александр Лаврентьев, нападение произошло вечером 29 июня. Они с другом отдыхали около общежития. Вдруг подошла компания неизвестных молодых людей и без видимой причины начала избивать других молодых людей, которые были рядом.





Когда те убежали, нападавшие переключились на Лаврентьева и Савина. Били по туловищу, лица, голове. Нападавшие — мужчины в возрасте 25-30 лет, их было 4 или 5. Во время драки ребята повторяли: «Поезжайте домой. Мы еще вернемся». Кто-то угрожал порвать майку с Погоней.





В упомянутых общежитиях на улице Звежинецкой живут иностранцы, приехавшие в Белосток на заработки.





Завели уголовное дело. Нашли ли нападавших, пострадавшие ребята пока не знают.





По их словам, ранее о драках на национальной почве в этом районе Белостока не было слышно.









Александр Лаврентьев известен перфомансами в Гродно, когда он одевался в тюремную робу, чтобы заявить об ограничении своих прав, и ставил палатку перед городской администрацией, чтобы привлечь внимание к жилищным проблемам в городе.





Олег Савин после аннексии Крыма устроил акцию в Калининграде перед местной администрацией, подняв немецкий флаг.