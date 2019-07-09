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«Охотники на мигрантов» избили в Белостоке жителя Гродно

10.07.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активиста из Гродно Александра Лаврентьева и российского активиста Олега Савина избили в Белостоке. Оба были в майках с изображением Погони и надписью Belarus, пишет «Радыё Свабода».

Мужчины сейчас временно работающих в Польше. События происходили рядом с общежитием, где они живут.

Как рассказал Александр Лаврентьев, нападение произошло вечером 29 июня. Они с другом отдыхали около общежития. Вдруг подошла компания неизвестных молодых людей и без видимой причины начала избивать других молодых людей, которые были рядом.

Когда те убежали, нападавшие переключились на Лаврентьева и Савина. Били по туловищу, лица, голове. Нападавшие — мужчины в возрасте 25-30 лет, их было 4 или 5. Во время драки ребята повторяли: «Поезжайте домой. Мы еще вернемся». Кто-то угрожал порвать майку с Погоней.

В упомянутых общежитиях на улице Звежинецкой живут иностранцы, приехавшие в Белосток на заработки.

Завели уголовное дело. Нашли ли нападавших, пострадавшие ребята пока не знают.

По их словам, ранее о драках на национальной почве в этом районе Белостока не было слышно.


Александр Лаврентьев известен перфомансами в Гродно, когда он одевался в тюремную робу, чтобы заявить об ограничении своих прав, и ставил палатку перед городской администрацией, чтобы привлечь внимание к жилищным проблемам в городе.

Олег Савин после аннексии Крыма устроил акцию в Калининграде перед местной администрацией, подняв немецкий флаг.
 
Теги: Гродно
 
 
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Активиста из Гродно Александра Лаврентьева и российского активиста Олега Савина избили в Белостоке. Оба были в майках с изображением Погони и надписью Belarus,...
 
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