"Эпоха же Лукашенко может войти в учебники как типичный пример загнивания, деградации авторитарной власти"

"Белсате" . Лукашенко обещал обуздать номенклатурную мафию, одолеть коррупцию, отвести страну от экономической пропасти и, по большому счету, вернуть советские порядки. При тогдашней разрухе в экономике и головах многие ностальгировали по «светлому прошлому» с гарантированной работой и колбасой по 2.20. Это и обусловило взлет бывшего совхозного директора и политработника, пишет политический обозреватель Александр Класковский в колонке на





Второй фишкой Лукашенко стала тогда идея «братской интеграции» с Россией, что сулило дешевые ресурсы без «грабительских реформ».





Но сегодня, четверть века спустя, электорат разочарован, имидж бессменного (и несменяемого!) президента поблек, его рейтинг стал чем-то типа государственной тайны.









Бывший Робин Гуд разъезжает в новом бронированном Mercedes, который стоит, как прикинули СМИ, не менее 1,4 млн евро, между тем как жизнь большинства людей очень трудна, а страна практически остановилась в развитии.









Это фиаско, братан!





Вернуть «светлое прошлое» так и не удалось. Да, какое-то время на российских ресурсах и советской индустриальной базе экономика Беларуси росла неплохо, заработки – тоже. Но понемногу монстры социндустрии выдохлись, стали неконкурентоспособными, слегка перелицованная колхозная система на селе тоже оказалась не ахти какой эффективной. Поддержка предприятий-зомби стала сжирать все больше бюджетных денег.





Вдобавок Москве надоело давать ресурсы по «братским» ценам. Она затребовала «углубленной интеграции», читай: мягкого поглощения. А чтобы партнер не особо упирался, стала урезать финансово-экономическую поддержку.





В последние годы, когда воспетая пропагандой «белорусская модель» забуксовала, Лукашенко вынужден отказываться от патернализма, сокращать социальные обязательства государства. Раньше Владимира Путина повысил пенсионный возраст. Раз за разом советует электорату больше крутиться самостоятельно.





Беларусь выпала из времени





Но, сказав «а», президент не говорит «б». Он продолжает держаться за огромный неэффективный госсектор, поскольку видит угрозу своей власти в широкой приватизации, возникновении сильного независимого бизнеса и слоя граждан, которые не молятся на государство.





По этой же причине в стране жестко подавляются политические протесты. Оппозиция, активисты гражданского общества вытеснены в маргинальную нишу.





Да, политическое поле зачищено, реальных конкурентов у Лукашенко на выборах 2020 года пока не предвидится. Подчиненные готовы обеспечить вождю очередной высокий официальный результат (независимая социология фиксировала иные цифры, потому ее и придушили).





Но эта победа Лукашенко над страной выглядит сегодня пирровой. Он стал заложником своих стереотипов и фобий. Беларусь – в тупике, она как бы выпала из времени.





Авторитетные международные эксперты дружно твердят, что без реформ экономический рост будет не больше полутора-двух процентов в год (а если Россия сильно прижмет, и того не жди). Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от соседних, не самых богатых, стран ЕС. В Польше, государствах Балтии заработки уже в 2,5-3 раза выше, чем у белорусов.









Автократия губит перспективу страны





В свое время Лукашенко предложил народу негласный контракт: я вам обеспечиваю чарку и шкварку (это было символом благосостояния для простого люда), а вы не лезете в политику. И масса, увы, довольно легко обменяла демократию на сытость. Но в итоге белорусы попали в капкан. Теперь многие недовольны властью, но попробуй ее смени!





Конечно, рано или поздно перемены пробьют себе дорогу. Однако сценарий может оказаться очень драматичным. Вдобавок игры с империей подвесили дамоклов меч над белорусским суверенитетом.





Эпоха же Лукашенко, который так эффектно начинал, может войти в учебники как типичный пример загнивания, деградации авторитарной власти, каким бы харизматичным ни был вождь.