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Рапота: У Минска и Москвы нет единого понимания Союзного договора
Источник материала: Партизан
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе «Разговор у президента» беларусского телевидения признал, что у Минска и Москвы нет единого понимания Союзного договора.
«Речь идет о выполнении тех позиций, которые в договоре уже заложены. Надо одинаково понимать, какой смысл закладывается. Я считаю, что мы даже этот этап не прошли… Когда есть одинаковое понимание, целеполагание, то технологически все можно пройти. Сейчас работает рабочая группа под эгидой двух министров экономики. Вот они, наверное, сформулируют какие-то цели и задачи», — сказал он.
Вчера на встрече с Григорием Рапотой президент Беларуси как раз подверг критике стиль ведения переговоров российской стороной. Александр Лукашенко отметил, что по итогам работы интеграционной группы ему, фактически, нечего обсуждать с Владимиром Путиным. Президент попросил Григория Рапоту активнее включиться в процесс, пишет
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Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе «Разговор у президента» беларусского телевидения признал, что у Минска и Москвы нет...
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