Рапота: У Минска и Москвы нет единого понимания Союзного договора

«Речь идет о выполнении тех позиций, которые в договоре уже заложены. Надо одинаково понимать, какой смысл закладывается. Я считаю, что мы даже этот этап не прошли… Когда есть одинаковое понимание, целеполагание, то технологически все можно пройти. Сейчас работает рабочая группа под эгидой двух министров экономики. Вот они, наверное, сформулируют какие-то цели и задачи», — сказал он.



