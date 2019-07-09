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Родственники и коллеги собирают деньги на памятник журналисту и поэту Алесю Липаю

10.07.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сбор средств на установку памятника открыт на краудфандинговой платформе Ulej. Памятник будет установлен в городе Руденск в 40 км от Минска к годовщине смерти Алеся Липая.



Над памятником Алесю Липаю, журналисту, редактору, поэту и издателю, работает беларусский скульптор Вадим Мацкевич.

Алесь Липай родился 9 апреля 1966 года в деревне Андросовщина Копыльского района. Учился на факультете журналистки БГУ. В 1988 году стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси. В 1991 году основал первую в Беларуси независимую информационную компанию БелПАН. Был членом Союза беларусских писателей и Белорусского ПЕН-центра.

Липай – автор трех сборников стихов и текстов песен, продюсировал кино, которое снимал Андрей Курейчик.

Алесь Липай умер 23 августа 2018 года в возрасте 52 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Сбор средств на установку памятника открыт на краудфандинговой платформе Ulej. Памятник будет установлен в городе Руденск в 40 км от Минска к годовщине смерти Алеся...
 
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