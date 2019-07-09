Родственники и коллеги собирают деньги на памятник журналисту и поэту Алесю Липаю









Над памятником Алесю Липаю, журналисту, редактору, поэту и издателю, работает беларусский скульптор Вадим Мацкевич.





Алесь Липай родился 9 апреля 1966 года в деревне Андросовщина Копыльского района. Учился на факультете журналистки БГУ. В 1988 году стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси. В 1991 году основал первую в Беларуси независимую информационную компанию БелПАН. Был членом Союза беларусских писателей и Белорусского ПЕН-центра.





Липай – автор трех сборников стихов и текстов песен, продюсировал кино, которое снимал Андрей Курейчик.





Алесь Липай умер 23 августа 2018 года в возрасте 52 лет.







