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Родственники и коллеги собирают деньги на памятник журналисту и поэту Алесю Липаю
Источник материала: Партизан
Сбор средств на установку памятника открыт на краудфандинговой
Над памятником Алесю Липаю, журналисту, редактору, поэту и издателю, работает беларусский скульптор Вадим Мацкевич.
Алесь Липай родился 9 апреля 1966 года в деревне Андросовщина Копыльского района. Учился на факультете журналистки БГУ. В 1988 году стал первым корреспондентом «Радио Свобода» в Беларуси. В 1991 году основал первую в Беларуси независимую информационную компанию БелПАН. Был членом Союза беларусских писателей и Белорусского ПЕН-центра.
Липай – автор трех сборников стихов и текстов песен, продюсировал кино, которое снимал Андрей Курейчик.
Алесь Липай умер 23 августа 2018 года в возрасте 52 лет.
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Сбор средств на установку памятника открыт на краудфандинговой платформе Ulej. Памятник будет установлен в городе Руденск в 40 км от Минска к годовщине смерти Алеся...
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