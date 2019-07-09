На БМЗ придумали талисман - его зовут Искрик

reform.by На день открытых дверей подготовлена большая программа для взрослых и детей. Первые 700 детей, которые подарят заводу свои рисунки или поздравительные открытки с 35-летием, получат специальные маршрутные карты для участие в квесте. Пройдя по всем указанным в них точкам и сделав специальные отметки, карты можно будет обменять на подарок от завода — мягкую игрушку заводского талисмана и книжку «Приключения Искрика», пишет













Кроме того, планируется заложить капсулу времени, которую собираются вскрыть через десять лет. В 2029 году письма из нее будут разосланы по указанным на них адресам.



