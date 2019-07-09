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На БМЗ придумали талисман - его зовут Искрик

10.07.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский металлургический завод обзавелся талисманом. Персонаж назвали Искриком. Его представят 13 июля на дне открытых дверей завода. БМЗ отметит свое 35-летие.

На день открытых дверей подготовлена большая программа для взрослых и детей. Первые 700 детей, которые подарят заводу свои рисунки или поздравительные открытки с 35-летием, получат специальные маршрутные карты для участие в квесте. Пройдя по всем указанным в них точкам и сделав специальные отметки, карты можно будет обменять на подарок от завода — мягкую игрушку заводского талисмана и книжку «Приключения Искрика», пишет reform.by



Кроме того, планируется заложить капсулу времени, которую собираются вскрыть через десять лет. В 2029 году письма из нее будут разосланы по указанным на них адресам.
 
 
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Белорусский металлургический завод обзавелся талисманом. Персонаж назвали Искриком. Его представят 13 июля на дне открытых дверей завода. БМЗ отметит свое 35-летие.
 
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