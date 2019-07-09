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ЕС меняет главу представительства в Беларуси

10.07.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, номинировала Дирка Шубеля на пост главы представительства ЕС в Беларуси, говорится в пресс-релизе ЕС.

Представительство ЕС в Беларуси сейчас возглавляет Андреа Викторин. Сегодня ее номинировали на аналогичную должность в Армении, пишет reform.by

Дирк Шубель возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.

Для вступления в должность Шубель должен получить согласие Минска на назначение.

Для вступления в должность Шубель должен получить согласие Минска на назначение.
В июле прошлого года Шубель посещал Беларусь как глава делегации ЕС на пятом раунде диалога по правам человека между Беларусью и ЕС.


Фото: Dirk Schuebel, Facebook
 
Теги: Минск
 
 
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Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, номинировала Дирка Шубеля на пост главы представительства ЕС в...
 
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