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ЕС меняет главу представительства в Беларуси
Источник материала: Партизан
Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, номинировала Дирка Шубеля на пост главы представительства ЕС в Беларуси, говорится в пресс-релизе ЕС.
Представительство ЕС в Беларуси сейчас возглавляет Андреа Викторин. Сегодня ее номинировали на аналогичную должность в Армении, пишет
Дирк Шубель возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.
Для вступления в должность Шубель должен получить согласие Минска на назначение.
Для вступления в должность Шубель должен получить согласие Минска на назначение.
В июле прошлого года Шубель посещал Беларусь как глава делегации ЕС на пятом раунде диалога по правам человека между Беларусью и ЕС.
Фото: Dirk Schuebel, Facebook
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Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, номинировала Дирка Шубеля на пост главы представительства ЕС в...
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