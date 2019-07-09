ЕС меняет главу представительства в Беларуси

reform.by Представительство ЕС в Беларуси сейчас возглавляет Андреа Викторин. Сегодня ее номинировали на аналогичную должность в Армении, пишет





Дирк Шубель возглавляет управление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по России.





Для вступления в должность Шубель должен получить согласие Минска на назначение.





Для вступления в должность Шубель должен получить согласие Минска на назначение.

В июле прошлого года Шубель посещал Беларусь как глава делегации ЕС на пятом раунде диалога по правам человека между Беларусью и ЕС.









Фото: Dirk Schuebel, Facebook