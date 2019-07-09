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В Норвегии обнаружили утечку радиации на затонувшей советской подлодке

10.07.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Норвежские ученые нашли утечку радиации на затонувшей советской подводной лодке «Комсомолец», сообщает норвежский телеканал TV2.


Фото: @Straalevernet, Twitter


Образцы воды, взятые из вентиляционного отверстия подлодки, показали, что уровень радиации превышен в 100 тысяч раз. Он также оказался выше того, который зафиксировали российские ученые в 2007 году.

Руководитель исследовательской экспедиции Хильде Элизе Хелдаль говорит, что полученные данные – предварительные. Пробы будут более тщательно изучены, когда экспедиция вернется домой.

Она подчеркнула, что уровень радиации не угрожает рыболовству к северу от района.


Норвежские ученые говорят, что вентиляционное отверстие находится в непосредственном контакте с реактором подлодки. Исследователи считают, что утечка не постоянная, а радиоактивные выбросы появляются через определенные промежутки времени.

Советская атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море 7 апреля 1989 года после пожара. В катастрофе погибли 42 из 69 членов экипажа.
 
 
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Норвежские ученые нашли утечку радиации на затонувшей советской подводной лодке «Комсомолец», сообщает норвежский телеканал TV2.
 
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