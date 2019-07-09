В Норвегии обнаружили утечку радиации на затонувшей советской подлодке

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Образцы воды, взятые из вентиляционного отверстия подлодки, показали, что уровень радиации превышен в 100 тысяч раз. Он также оказался выше того, который зафиксировали российские ученые в 2007 году.





Руководитель исследовательской экспедиции Хильде Элизе Хелдаль говорит, что полученные данные – предварительные. Пробы будут более тщательно изучены, когда экспедиция вернется домой.





Она подчеркнула, что уровень радиации не угрожает рыболовству к северу от района.









Норвежские ученые говорят, что вентиляционное отверстие находится в непосредственном контакте с реактором подлодки. Исследователи считают, что утечка не постоянная, а радиоактивные выбросы появляются через определенные промежутки времени.





Советская атомная подводная лодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море 7 апреля 1989 года после пожара. В катастрофе погибли 42 из 69 членов экипажа.



