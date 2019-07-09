«Пемзу и терки выбросьте». Мастер по педикюру - о том, как не испортить ноги

Источник материала: Tut.by

Для многих женщин педикюр — способ лишь изредка побаловать себя приятной процедурой или подготовиться к летним босоножкам. Все остальные время ноги прячутся в закрытой обуви от посторонних глаз. Мы пообщались мастером по педикюру и узнали, что будет, если оставить ножки на произвол судьбы и можно ли сделать педикюр дома самостоятельно.





«Педикюр — это не развлечение»

Педикюр представляет собой не накрашенные ногти на ногах, а, в первую очередь, основательный уход за кожей стоп. Сама по себе она уникальна, так как ежедневно подвергается постоянной серьезной нагрузке, выдерживает вес при ходьбе и прыжках. Нигде на теле больше нет такой упругой и сильной кожи. А поэтому, по словам Анны, педикюр — это не просто развлечение.



Анна Варган, мастер по маникюру и педикюру 4-го разряда салона красоты ICON

— Обработка стоп — это важная гигиеническая процедура, ведь наши ноги каждый день работают больше, чем любой другой орган нашего тела, и им просто необходима забота. Это одновременно и очень сильная, и очень уязвимая часть тела. Если уход за ней ограничен только ежедневным мытьем, то со временем кожа загрубеет и начнет трескаться. Причем трещины могут быть как эпидермальными, поверхностными (от таких можно избавиться курсом обычного педикюра), так и эпидермо-дермальными, глубокими. Эти трещины очень болезненны и нередко кровоточат, их лечить куда сложнее и дольше.

Многие проблемы, с которыми люди приходят к мастеру по педикюру или подологу (специалист, занимающийся лечением и восстановлением кожи стоп и ногтей. — Прим. TUT.BY), — результат их собственной неумелой инициативы.

— Часто мои клиенты приходят ко мне с проблемами, в которых сами же и виноваты: люди попросту испортили себе ноги. Причем способов сделать это в домашних условиях — целая куча. Именно поэтому я против любого самостоятельного педикюра. Самодеструкция — верный путь к проблемам с ногами на всю жизнь.





Одной из главных ошибок, по словам мастера, становится неразумное желание «снять побольше, отшлифовать получше».

— Все эти терки и пемзу лучше сразу выбросить в мусорку, это — вред. Человек, не имеющий знаний в области педикюра, не может даже понять, где его кожу нужно обработать, а где нет. Есть люди, которые обычной теркой для ног дотирают себе пятки до трещин. Но даже если вам повезло, и вы от души отшлифовали себе стопы, ничего не повредив, через неделю ноги всё равно вернутся к прежнему виду. Мозг понимает, что чего-то не хватает, и он компенсирует все с лихвой: на этих участках кожа огрубевает ещё быстрее. Если душа требует что-то тереть, купите себе лучше скраб: он не навредит и мягко отшелушит пятки. Его можно использовать раз в три дня для нижней поверхности стопы и раз в неделю для верхней части и пальцев ног.

Подолгу размачивать ноги в теплых ванночках Анна также не советует: это не только не несет пользы, но и может быть вредно.

— Нет никакого смысла в том, чтобы без конца мацерировать (размягчать жидкостью, — прим.TUT.BY) кожу стоп. После долгого контакта с водой она просто превращается в сплошное набухшее пятно, на котором невозможно понять, где проблемная зона, а где все в порядке, что нужно убирать, а что оставить. Поэтому лучше сделайте себе прохладную ванночку с каким-нибудь эфирным или ароматическим маслом, добавьте туда специальную соль: это и снимет усталость, и поможет избавиться от отеков. Можно, например, добавить в прохладную воду после рабочего дня ментоловое масло: это будет приятно и никак не навредит.





Особого внимания на ногах требует кутикула, она защищает матрикс — место образования ногтевой пластины.

— Кутикула защищает корень ногтя от микробов и повреждений. Но, если ее никак не обрабатывать, то стелящаяся по ногтю кутикула начнет трескаться. А любые трещины — это входные ворота для инфекций. Поэтому убирать кутикулу нужно и на руках, и на ногах, но делать это нужно с умом.

«Мастер не может работать в домашней одежде»

Сейчас Анна работает со специальным аппаратом для педикюра. Раньше мастера много работали с лезвиями, но теперь это становится пережитком прошлого.

— Я не представляю, как сейчас можно взять в руки бритву и снимать ей кожу со стоп. Это все равно что стирать руками, когда есть стиральная машинка. Также, вне зависимости от того, чем пользуется мастер, все инструменты (за исключением одноразовых) должны быть простерилизованы. Причем мастер должен быть компетентен в вопросах дезинфекции, если он не знает о том, как обрабатываются инструменты — это повод задуматься о его профессионализме. Также мастер не может работать в том, в чем он пришел из дома, обязательно должна быть рабочая одежда, перчатки, маска, на ногах — закрытая обувь.





Внимание одежде, обуви и дезинфекции в кабинете педикюра — не просто забота о себе. Не защитившись, мастер может стать передаточным звеном инфекции, в том числе грибковой.

— Заразиться грибком можно где угодно: споры летают вокруг нас, как обычная пыль. Как только немного снижается иммунитет, мы тут же подвержены заражению. Однако ни один салон красоты не будет работать с клиентами, зараженными грибком. Если кожа или ногти вызывают вопросы, мы отправляем человека к дерматологу. При этом от него можно услышать «ну был я у врача, но это же мое дело». То есть, люди знают о своей проблеме, но почему-то не хотят ее решить.





Между сеансами педикюра должно проходить примерно 28−40 дней. Чем старше человек, тем чаще ему стоит заглядывать к мастеру. В период между посещениями, конечно, нужно самостоятельно обрезать ногти раз в две недели, ведь длина создает излишнее давление на ткани. При этом нельзя обрезать их под самый корень, потому что под ногтем находится гипонихий — живая пленочка, которая должна быть защищена. Обнажив ее, мы, по сути, создадим открытую рану, которая, к тому же, будет болеть. Поэтому 0,5 миллиметра — оптимальная длина ногтя на ноге.

— Ногти на ногах всегда убираем по прямой линии, — подчеркивает мастер. — Это на руках мы можем сделать какие угодно: круглые, заостренные, прямоугольные. А на ногах природа решила, что всегда должен быть только квадрат, как у взрослых, так и у детей. Поэтому углы на ногтях не скругляем и даем им вырасти, иначе они могут врастать в кожу и причинять много неприятностей.





Существуют определенные меры безопасности и после педикюра: обработанные ноги крайне чувствительны к внешним факторам.

— Мы не должны посещать общественные места — бани, бассейны — в течение суток после процедуры, точно так же и после маникюра мы не должны отбивать стейки без перчаток. Обработка проходит с использование острого инструмента, а поэтому есть риск микротравм. Человек не видит и не ощущает их, а в то же время они тоже могут быть опасны.





Во время педикюра мастер не только занимается обработкой, но и оценивает кожу стопы. В зависимости от ее типа он может посоветовать определенный крем для ухода.

— Например, если это влажная стопа с признаками гипергидроза, то увлажняющие средства ей противопоказаны, лучше использовать подсушивающий гель или спрей. Многие стараются как можно чаще наносить питательный крем, но я могу точно сказать, что в этом нет никакого смысла. Стопа питается от кровотока, и никакого дополнительного питания ей не нужно, только увлажнение или подсушивание.