Управление сновидениями

Источник материала: Новости Хотимска

Наше сновидение — это источник нового знания, новых ощущений и чувств. Только сам человек может определить для себя, что пытается донести до него сон. Ведь сон — это связка воспоминаний и ассоциаций, известных только одному человеку.

Сны помогают нам распознать себя, расширить наше самосознание и узнать иную реальность. Сновидение пытается изменить нашу жизнь в лучшую сторону, но ни в коем случае не уничтожить нас. А, значит, сновидениями, так же как и реальной жизнью можно и нужно управлять. Существует несколько шагов управления сном:

1. Заведите дневник сновидений. Ему потребуется уделять всего 10-20 минут своей жизни. Нужно выбрать такую ночь, когда организм не слишком утомлён. Не принимайте средств, которые затуманивают сознание.

2. Перед сном нужно записать в дневнике все чувства и мысли, которые были с нами в течение дня. Достаточно и двух предложений. Это снимет мыслительный груз с сознания, перенесёт его в журнал.

3. Нужно разобрать основные волнующие моменты проблемы и ответить на несколько вопросов: что служит источником проблемы, требует ли проблема решения или можно оставить всё, как есть, что изменится, если проблема будет решена и т. д. Все беспокойства обязательно должны быть отражены на бумаге. Это то, что мы хотим увидеть во сне, то, на что просим помощи у сна.

4. Этот шаг — написание в журнале вопроса в одну строку. Вопрос должен выражать желание найти решение проблемы. Чем фраза проще, тем лучше. Но в то же время нужно проследить за тем, чтобы эта фраза выражала наиболее точно просьбу. Например: «Помоги мне помериться с любимым человеком», «Подскажи мне новую идею для бизнеса».

5. Этот шаг характеризуется тем, что во время сна нужно сосредоточиться на одной лишь фразе, отбросить все сомнения. Нужно положить журнал сновидений рядом с кроватью, выключить свет и закрыть глаза. А дальше нужно создавать в своём сознании сон-ответ на поставленную фразу-проблему. Важно до того, как уснуть, зависнуть лишь на этой фразе.

6. Нужно просто спать и быть режиссёром своего сна. Сон поможет взглянуть на проблему более объективно и с другой стороны, нежели в реальной жизни. Ответ на волнующую проблему придёт в эту же ночь. Именно во время таких снов человек встречает своё внутреннее Я.

7. Нужно стараться записывать свой сон. Чем больше зафиксированных деталей записывается, тем лучше. Это могут быть фразы, чувства и даже стихи, увиденные во сне.

Выводы о полезности сна лучше оставить на потом, а пока нужно стараться ещё раз пережить этот сон. И каждый раз нужно записывать и зарисовывать любые ассоциации и необычные образы деталей сновидения. А затем можно выводить объяснения сна, кажущиеся наиболее подходящими.

Управление своими сновидениями — интереснейшее и полезнейшее занятие для человека. Это хороший путь к самопознанию. Тому, кто научится управлять своим сном, легко будет контролировать и свою реальную жизнь.