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Qualcomm 215 устанавливает новый стандарт бюджетных смартфонов

10.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Компания Qualcomm представила новый чипсет Qualcomm 215. Интересно, что в его названии отсутствует слово Snapdragon. Мобильная платформа ориентирована на смартфоны ценовой категории около $100 и привносит ряд новых возможностей в этот сегмент. Например, такие устройства смогут оснащаться двойными камерами, экранами высокого разрешения, NFC и поддержкой быстрой зарядки.

Qualcomm 215 устанавливает новый стандарт бюджетных смартфонов

Мобильная платформа Qualcomm 215 включает 64-битный центральный процессор с четырьмя ядрами Cortex A53 с частотой до 1,3 ГГц. По заверениям производителя, в сравнении со Snapdragon 212 быстродействие выросло на 60%. За работу с графикой отвечает видеоускоритель Adreno 308, поддерживающий воспроизведение видео в разрешении до 1080p. Производительность в играх выросла на 28%. В состав чипсета также входит модем Snapdragon X5 с поддержкой LTE Cat 4 (до 150 Мбит/с на загрузку и до 50 Мбит/с на отдачу), двух активных SIM-карт, Ultra HD Voice Calls и VoLTE.

Новый чипсет поддерживает экраны с разрешением 1560×720 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, ведь в смартфонах стоимостью приблизительно $100 всё ещё популярны 540p-дисплеи. Кроме того, это первый представитель 200-й серии с Dual-ISP, что позволяет ставить в недорогие устройства вторые камеры с оптическим зумом или широкоугольным объективом.

Qualcomm 215 устанавливает новый стандарт бюджетных смартфонов

По словам представителей компании, с аккумулятором ёмкостью 3000 мАч смартфон на базе Qualcomm 215 способен проработать более пяти дней в режиме воспроизведения музыки или свыше 10 часов — в случае с видео. Кроме того, поддержка быстрой зарядки ускоряет процесс восполнения энергии на 75%.

Ещё одна важная особенность Qualcomm 215 — поддержка NFC и возможности бесконтактных платежей с помощью системы Google Pay.

Первые смартфоны на базе Qualcomm 215 поступят в продажу во второй половине 2019 года.

 
 
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Компания Qualcomm представила новый чипсет Qualcomm 215. Интересно, что в его названии отсутствует слово Snapdragon. Мобильная платформа ориентирована на смартфоны ценовой...
 
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