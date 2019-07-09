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Появились подробные сведения об интерфейсе и функциях Huawei HongMeng OS
10.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй поделился новостями о фирменной операционной системе HongMeng OS, известной также как Oak OS. По его словам, изначально она разрабатывалась вовсе не для смартфонов. Кроме того, первые тестировщики новой ОС высказали своё мнение о китайской замене Android.
Глава Huawei рассказал, что изначально HongMeng OS разрабатывалась вовсе не для смартфонов, а для обеспечения правильной работы телекоммуникационных сетей. Благодаря задержке всего в 5 мс она подходит для интернета вещей и самоуправляемых автомобилей, где крайне важную роль играет скорость передачи информации и команд. По словам Жэнь Чжэнфэя, новая операционная система поможет создать мир, в котором всё друг с другом связано. Ещё он не исключает, что в будущем задержку удастся снизить до значения менее 1 мс.
В сети также появились первые отзывы о HongMeng OS. Источники не предоставили скриншотов, но выразили мнение о проекте. По их словам, часть функций на данный момент попросту не работает. Неизвестно, отключены ли они умышленно или их пока ещё не отладили.
Тестировщики рассказали о ключевых особенностях HongMeng OS:
Ранее генеральный директор Huawei заявил, что система будет быстрее Android и даже iOS. Презентация HongMeng OS может состояться уже в августе на конференции для разработчиков, организованной Huawei.
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Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй поделился новостями о фирменной операционной системе HongMeng OS, известной также как Oak OS. По его словам,...
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