AMD объявила старт продаж нового поколения игрового железа

Источник материала: Новости Хотимска

Компания AMD объявила о поступлении в продажу новой линейки видеокарт Radeon RX 5700 и серии десктопных процессоров Ryzen 3000, включая решения с интегрированной графикой Radeon. Новинки, предназначенные для сборки настольных ПК, ориентированы на геймеров, энтузиастов и создателей контента.

Игровые видеокарты Radeon RX 5700 построены на базе архитектуры RDNA и оснащены видеопамятью GDDR6. По заявлению производителя, новинки с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 обеспечивают в 1,25 раза более высокую производительность на такт и в 1,5 раза более высокую производительность на ватт по сравнению с решениями Graphics Core Next предыдущего поколения.

Список отличий новинок от предыдущих поколений графических процессоров AMD включает поддержку технологии Radeon Image Sharpening, обеспечивающей чёткость визуальных эффектов в игре. Набор инструментов с открытым исходным кодом FidelityFX облегчает создание эффектов постобработки при разработке игр, а технология Radeon Anti-Lag сокращает время отклика монитора.

Radeon RX 5700 XT и RX 5700 уже можно приобрести по рекомендованной цене $399 и $349 соответственно. Radeon RX 5700 XT, выпущенная в честь 50-летия AMD, поступила в продажу по цене $449.

Десктопные 7-нм процессоры Ryzen третьего поколения, созданные на базе новой архитектуры Zen 2 имеют до 12 ядер и 24 потоков, полностью разблокированный множитель и поддерживают технологию AMD Precision Boost Overdrive, которая позволяет увеличить максимальную частоту в разгоне на 200 МГц одним нажатием кнопки. Рекомендованная цена новинок линейки стартует с отметки $199.

Процессоры Ryzen 3000 серии со встроенной графикой Radeon отличаются от моделей предыдущего поколения более высокими тактовыми частотами CPU и GPU, а также поддержкой новых функций драйверов, включая Radeon Anti-Lag. Новинки поступили в продажу по цене от $99.

Первые покупатели видеокарт AMD Radeon RX 5700 серии, процессоров AMD Ryzen 3000 серии и некоторых других продуктов компании получат бесплатную трёхмесячную подписку на сервис Xbox Game Pass для ПК.