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От вечной классики до огненного рока — на «Славянском базаре» прошел первый концерт
10.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» прошел первый концерт — «Увертюра к фестивалю: от классики до рока», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» прошел первый концерт — «Увертюра к фестивалю: от классики до рока», сообщает...
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